FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'APSURDNA ODLUKA' /

Analitičar objasnio zašto Emirati napuštaju najjači naftni kartel: 'Logika je vjerojatno u ovome'

SAD i dalje razmatra najnoviji iranski mirovni prijedlog, u kojem nema nuklearnog rješenja. Dok je zastoj u pregovorima, a cijene nafte rastu - šok je stigao iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su odlučili napustiti najjači svjetski naftni kartel. Cijene nafte opet rastu.

Igor Juškov, analitičar u ruskom Nacionalnom fondu za energetsku sigurnost, kaže da je odluka UAE apsurdna.

"S ekonomskog stajališta, odluka UAE-a je apsurdna. No logika vjerojatno leži upravo u tome: slanje signala tržištu da snizi cijene. To bi mogla biti neka vrsta dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama", tvrdi Juškov.

Više pogledajte u prilogu.

VOYO logo
28.4.2026.
19:52
Andrijana Čičak Božić
Bliski IstokNaftaUjedinjeni Arapski EmiratiSad
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa