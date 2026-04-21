FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LA TOYA /

Nju stvarno dugo nismo vidjeli: Sestra Michaela Jacksona šokirala izgledom na premijeri

Nju stvarno dugo nismo vidjeli: Sestra Michaela Jacksona šokirala izgledom na premijeri
×
Foto: VALERIE MACON/AFP/Profimedia

Nakon duljeg vremena, Hollywood je ponovno okupio obitelj Jackson na crvenom tepihu premijere filma "Michael", a pojavila se i 69-godišnja La Toya Jackson

21.4.2026.
12:18
Hot.hr
VALERIE MACON/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U popularnom Dolby Theatreu u Hollywoodu održana je premijera filma "Michael", nadolazećeg filma koji obožavateljima donosi uvid u lik i djelo legendarnog Michela Jacksona

Premijera se brzo pretvorila u obiteljsko okupljanje jer su se na crvenom tepihu okupili brojni članovi obitelji Jackson kao što su Michaelova braća Marlon JacksonJermaine Jackson te najstariji Jackie Jackson. Uz svoje stričeve pozirao je i 29-godišnji sin Michaela Jacksona, Paris Jackson.

Nju stvarno dugo nismo vidjeli: Sestra Michaela Jacksona šokirala izgledom na premijeri
Foto: AdMedia/Starface/imago stock&people/Profimedia

Veliku pozornost privukla je i La Toya Jackson, peto dijete i srednja kći obitelji Jackson.

69-godišnja La Toya pozirala je ispred fotozida "Michael" te pokazala svoj zadivljujuć izgled na pragu sedamdesete.

Za premijeru je odabrala usku crnu haljinu koja je naglasila njezinu besprijekornu figuru i unijela pravi holivudski glamur: dizajn bez naramenica kombinirala je s opernim rukavicama i upečatljivim dijamantnim nakitom. Njezine medeno-plave kovrče ležerno su padale preko ramena, dok je crveni ruž cijelom izgledu dao dozu dramatičnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podsjetimo, Iako je kratko studirala i maštala o karijeri u poslovnom pravu, sudbina ju je, na inzistiranje oca, odvela u svijet zabave, gdje je ostala do danas.

La Toya Jackson pažnju javnosti privukla je u obiteljskoj CBS emisiji "The Jacksons", a potom je tijekom 1980-ih i 1990-ih izgradila i uspješnu solo karijeru pod raznim diskografskim kućama. Dvaput je završila na naslovnici Playboya (1989. i 1991.), povezujući glamur i promociju svoje autobiografske knjige "La Toya: Odrastanje u obitelji Jackson", a kasnije je postala i dvostruka autorica bestsellera prema New York Timesu.

Na televiziju se vratila u velikom stilu reality emisijom "Life with La Toya" (2013.–2014.) na Oprah Winfrey Networku, gdje je prikazala svoj privatni i poslovni život kroz dvije sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Europi prijeti nestašica mlaznog goriva? Direktor zrakoplovne tvrtke: 'To su zabrinjavajuće vijesti'

La Toya JacksonMichael JacksonObiteljPremijera
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike