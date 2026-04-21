Nju stvarno dugo nismo vidjeli: Sestra Michaela Jacksona šokirala izgledom na premijeri

U popularnom Dolby Theatreu u Hollywoodu održana je premijera filma "Michael", nadolazećeg filma koji obožavateljima donosi uvid u lik i djelo legendarnog Michela Jacksona.

Premijera se brzo pretvorila u obiteljsko okupljanje jer su se na crvenom tepihu okupili brojni članovi obitelji Jackson kao što su Michaelova braća Marlon Jackson, Jermaine Jackson te najstariji Jackie Jackson. Uz svoje stričeve pozirao je i 29-godišnji sin Michaela Jacksona, Paris Jackson.

Foto: AdMedia/Starface/imago stock&people/Profimedia

Veliku pozornost privukla je i La Toya Jackson, peto dijete i srednja kći obitelji Jackson.

69-godišnja La Toya pozirala je ispred fotozida "Michael" te pokazala svoj zadivljujuć izgled na pragu sedamdesete.

Za premijeru je odabrala usku crnu haljinu koja je naglasila njezinu besprijekornu figuru i unijela pravi holivudski glamur: dizajn bez naramenica kombinirala je s opernim rukavicama i upečatljivim dijamantnim nakitom. Njezine medeno-plave kovrče ležerno su padale preko ramena, dok je crveni ruž cijelom izgledu dao dozu dramatičnosti.

Podsjetimo, Iako je kratko studirala i maštala o karijeri u poslovnom pravu, sudbina ju je, na inzistiranje oca, odvela u svijet zabave, gdje je ostala do danas.

La Toya Jackson pažnju javnosti privukla je u obiteljskoj CBS emisiji "The Jacksons", a potom je tijekom 1980-ih i 1990-ih izgradila i uspješnu solo karijeru pod raznim diskografskim kućama. Dvaput je završila na naslovnici Playboya (1989. i 1991.), povezujući glamur i promociju svoje autobiografske knjige "La Toya: Odrastanje u obitelji Jackson", a kasnije je postala i dvostruka autorica bestsellera prema New York Timesu.

Na televiziju se vratila u velikom stilu reality emisijom "Life with La Toya" (2013.–2014.) na Oprah Winfrey Networku, gdje je prikazala svoj privatni i poslovni život kroz dvije sezone.

