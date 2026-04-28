Bili smo u pogonu koji proizvodi maske s kakvom će na Mundijalu igrati Luka Modrić

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

POSLJEDNJI PLES /

Operacija Luke Modrića u Milanu, nakon dvostrukog loma jagodične kosti, jedna je od glavnih tema u Hrvatskoj danas. Liječnici kažu da će se do Svjetskog prvenstva oporaviti, ali morat će igrati s maskom.

Ivan Skorin posjetio je zato najveći hrvatski pogon za izradu maski kakve će nositi kapetan reprezentacije. O Modriću je razgovarao i s liječnikom kod kojeg je svojedobno odlazio i Michael Schumacher i Goran Ivanišević.

I tako će možda posljednji kapetanov ples biti - pod maskama. Više doznajte u prilogu.