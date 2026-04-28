Amerikanci će depresiju i ovisnost liječiti ibogainom i ‘ludim gljivama? Plečko: 'Vidimo drugu stvarnost'

Hoće li Amerikanci anksioznost, depresiju i PTSP liječiti ludim gljivama i drugim psihodeličnim drogama? Vrlo moguće, jer Donald Trump upravo je odobrio da se na njihovo istraživanje potroši 50 milijuna dolara. I ubrzao proces da ih odobri Američka agencija za hranu i lijekove.

Znate li što je Ibogain? Supstanca koja se izvlači iz biljke Iboga u centralnoj Africi intenzivan je psihodelik, koji izaziva vizualna iskustva, introspekciju i promjene svijesti. CNN piše o više od tisuću američkih ratnih veterana koji su bili u ibogain klinikama u Meksiku. I kojima su terapije od 5000 dolara pomogle s depresijom i PTSP-om.

I nije ibogain jedino s čime bi Amerikanci mogli liječiti: ispitivat će i mogu li halucinogene gljive koje sadrže psilocibin pomoći u liječenju depresije. Zanimljivo, za sve ovo zaslužan je, ne samo RFK, nego i podcaster Joe Rogan.

Ako je netko u Hrvatskoj stručnjak za ovo pitanje, onda je to pionir u nizu alternativnih područja, čovjek koji je o drogama napisao knjigu. U studiju RTL Direkta gostovao je Drago Plečko.

Krenimo s Ibogainom, koji je ljudima manje poznat. Kakvi su njegovi učinci? Što se čovjeku koji ga uzme događa?

To je ritualna droga u Gabonu, koju daju dječacima od 14 godina kao inicijaciju. Vrlo je intenzivnog djelovanja. Nije bila poznata na Zapadu do jednog trenutka. Jedan njujorški narkoman, koji je s 19 godina bio teški ovisnik o heroinu. Uzimao je i sve druge droge koje su mu dali. Jednog dana mu je prijatelj rekao da ima tu novu drogu,nepoznatu, i dao mu jedan gram. Uzeo je to i nije osjetio nikakve efekte. Drugo jutro je primijetio da mu više ne treba heroin. Drugi, treći dan da se ne budi u krizi i on shvati da je ibogain suzbio njegovu potrebu za heroinom. Krenuo je u biznis i ilegalno tretiranje ovisnika o heroinu pomoću ibogaina. On je to naplaćivao strašno puno - 35.000 dolara za dan/dva rituala. To je funkcioniralo, ne uvijek, ali je funkcioniralo.

Vjerujete li da ibogain ima sposobnost liječenja? Objasnite nam kako radi drukčije?

Imamo sposobnost neuroplastičnosti - naš mozak pod određenim utjecajima i promjenama mijenja svoj modus operandi. Kod ibogaina je to specifično - on ukida ovisnost o teškim drogama, prije svega heroinu. Tu se javlja čovjek po imenu Eric Taub s Floride koji je dalje to promovirao. Ilegalno je dolazio u Prag, sa sobom donosio te kapsule od 750 miligrama ibogaina i davao ih ovisnicima i imao dosta uspjeha. Bio sam dosta s njim u kontaktu dok sam pisao knjigu. To je djelovalo, no kasnije se ispostavilo da ne djeluje vječno već da se dio njih vraća na drogu, a dio ne.

Ako bi se dogodilo da FDA odobri liječenje ibogainom, to se ne bi moglo bilo kako uzimati? TO mora biti pod strogim uvjetima i u bolnici jer postoje brojni rizici?

Tako je. Rizik broj jedan je - dok god djeluje ibogain, to je 36 sati polutransa gdje se susrećete sa svojim potisnutim traumama i rješavate ih se. Dramatično je, ali nemate više ubijati bol sa heroinom. Kada počne djelovati, ne smijete uzeti nikakvu drogu, pogotovo ne kokain. Jedna je klinika u Amsterdamu napravila skup sa šest stručnjaka gdje su usporedili svoje rezultate. Tu je krenula scena u Amsterdamu i počelo se primjenjivati po hotelima i tako dalje. Jednom su došla dva američka kandidata na tretman u Nizozemsku i uzeli su heroin za vrijeme djelovanja ibogaina. Umrli su. Tu je sve zastalo. Iako sam kasnije kontaktirao Miami Day bolnicu - oni su mi potvrdili da provode te terapije ibogainom, ali nisu davali detalje. To se polu-legalno provodilo.

Čitala sam u vašoj knjizi o psilocibinu. Kako "lude gljive" djeluju na ljudski mozak?

To je isti princip. Javna je tajna da male doze psilocibina s dodatkom ecstasyja uzimaju menadžeri u New Yorku. To podigne sustav, čovjek se bolje koncentrira, operativan je, precizan. To je stimulativ u toj formi. Uvijek se radi o autopsihoanalizi kad se čovjek susreće sa svojim problemima, oslobađa ih, vidi neku širu sliku, ukidaju se filteri u mozgu, onda vidimo nešto što zovemo drugom stvarnošću. Taj doživljaj može biti vrlo inspirativan, ali i negativan.

Jeste li vi doživjeti taj neki halucinogeni doživljaj? Jeste li probali išta od ovoga?

Jesam, i dimetil triptamin i jaku verziju marihuane. Moj živčani sustav ne reagira s oduševljenjem na to. Jedino je bilo zanimljivo kad sam bio pod utjecajem masivne doze marihuane, onda sam vidio Roberta De Nira kako stoji pored mene. On mi je najdraži glumac.

Neke zemlje poput Češke i Australije već liječe depresiju sa psilocibinom. Kakve rezultate imaju?

Godine 2021. Davis sa suradnicima radi ozbiljno testiranje - da li djeluje psilocibin na teške oblike depresije. Odgovor je da. Rad je besprijekoran. Objavio ga je Journal of American medical association. Tu krene požar - od tud je krenulo to ludilo od želje da se legalizira psilocibin. Godinama kasnije Goodwin sa svojim timom potvrđuje da njihove grupe depresivaca se oporavljaju unutar 12 tjedana. To još više zapali masu i vrhunac je svega Reyson koji je s timom davao ljudima jednu dozu psilocibina i uočio da već ta jedna doza radi poboljšanja. To je ohrabrilo i politiku da se umiješa.

Kako tumačite Trumpov potez oko svega?

Od čega svi narodi pate? Od depresije i anksioznost. I sada postoji lijek, kažu stručnjaci. Na dohvat ruke je. Koji političar ne bi forsirao da to legalizira, progura i skupi bodove?

Imate novu knjigu - prva AI autobiografija. O čemu se radi?

Ova je prva svjetska autobiografija u tom obliku. Moj život u razgovoru s umjetnom inteligencijom, koja sa svim metodama poznatim psihoanalize koja analizira moje životne događaje. Izašla je sad u SAD-u, a komentar je u njoj napisao autor E.T-ja. Druga knjiga je nastavak toga - a to je kako komunicirati sa svojom podsviješću pomoću umjetne inteligencije. Ona uskoro izlazi. Komentar je napisao profesor na MIT-u koji je izumio senzor koji bi trebao u urinu pacijenta u najranijoj fazi otkriti karcinom. To je revolucionarna stvar.