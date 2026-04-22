Otkrivena nova nuspojava pušenja marihuane: 'Pokušavate ponovno aktivirati te puteve'

Iako mnogi konzumaciju marihuane smatraju bezazlenom navikom, zdravstveni stručnjaci upozoravaju da ona može imati ozbiljne i dugoročne posljedice za mozak. Najnovija istraživanja bacaju novo svjetlo na to kako pušenje marihuane utječe na pamćenje, jednu od ključnih ljudskih kognitivnih funkcija.

THC može iskriviti sjećanja

Istraživanje koje su proveli znanstvenici na Sveučilištu Washington State otkrilo je da pušenje marihuane može značajno iskriviti sjećanja pojedinca na prošle događaje. Prema rezultatima studije, čak 70 posto od 120 sudionika iskusilo je određeni stupanj oštećenja pamćenja nakon konzumacije THC-a, glavnog psihoaktivnog sastojka marihuane.

Mnogi sudionici su čak razvili lažna sjećanja, što znači da su se prisjećali događaja ili detalja koji se nikada nisu dogodili. Njihovi mozgovi su, pod utjecajem THC-a, popunjavali praznine u sjećanju izmišljenim informacijama.

"Kada stvarate sjećanje, aktivirate određene puteve u mozgu, a da biste se nečega prisjetili, pokušavate ponovno aktivirati te iste puteve", objasnila je izvanredna profesorica Carrie Cuttler, jedna od autorica studije. "Ako taj sustav preplavite THC-om, on ga praktički otme."

Ipak, Cuttler je dodala i ohrabrujuću vijest, navodeći da se pušači mogu u potpunosti oporaviti ako apstiniraju od marihuane mjesec dana. "Akutna intoksikacija alkoholom općenito više ometa pamćenje nego marihuana", rekla je. "Ako se osoba suzdrži od marihuane mjesec dana, očekujemo potpuni oporavak."

Foto: Shutterstock

Utjecaj marihuane na mozak u razvoju

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) također upozoravaju na posljedice konzumacije marihuane. Kratkoročno, ona ima "neposredan utjecaj na razmišljanje, pažnju, pamćenje, koordinaciju, kretanje i percepciju vremena". Međutim, dugoročni učinci mogu biti daleko ozbiljniji, posebno za mozak koji se još razvija, piše LAD Bible.

CDC navodi da marihuana "utječe na razvoj mozga", zbog čega su djeca i tinejdžeri "posebno podložni štetnim učincima marihuane i THC-a".

"Konzumacija marihuane prije 18. godine može utjecati na to kako mozak gradi veze za funkcije poput pažnje, pamćenja i učenja. Ovi učinci mogu trajati dugo ili čak biti trajni, no potrebno je još istraživanja kako bi se u potpunosti razumjele posljedice", stoji u njihovom priopćenju. Mladi koji koriste marihuanu mogu imati lošiji uspjeh u školi i probleme s pamćenjem.

Jačina utjecaja ovisi o više faktora, uključujući količinu THC-a u konzumiranoj marihuani, kao i o dobi u kojoj je osoba prvi put počela s upotrebom.

U konačnici, cijena povremenog uživanja u marihuani mogla bi biti vaše pamćenje. Iako je trend legalizacije prisutan diljem svijeta, važno je biti svjestan znanstveno dokazanih rizika koje ova biljka nosi za najvažniji ljudski organ.

POGLEDAJTE GALERIJU

