Život bez kapi alkohola: 'Nakon 16 mjeseci, moje tijelo i um doživjeli su potpunu transformaciju'

Krajem 2024. godine, Millie Bull donijela je odluku da će se u potpunosti odreći alkohola. Borila se zdravstvenim problemima koje je piće samo pogoršavalo, pa je odlučila uzeti pauzu. Nekoliko tjedana kasnije, i lakša za otprilike tri kilograma, dobila je dijagnozu ulceroznog kolitisa, kronične upalne bolesti crijeva koja uzrokuje upale i čireve na debelom crijevu i rektumu.

Među njezinim simptomima bili su iscrpljujući grčevi u trbuhu, umor, gubitak težine i krvavi proljev, no otkrila je da bi se simptomi pogoršali kada bi konzumirala alkohol, osobito grčevi. Gledajući unatrag, shvatila je da je alkohol bio jedan od mogućih okidača za pogoršanje njezinog stanja, pa je odlučila ne piti ponovno dok ne bude sigurna da se njezino tijelo može nositi s time.

"Prošlo je nešto manje od šesnaest mjeseci od mojeg posljednjeg alkoholnog pića i iskreno mogu reći da mi većinu vremena ne nedostaje", napisala je Bull. "Bilo je nekoliko trenutaka kada sam poželjela čašu pjenušca, primjerice za Božić, ili čašu crnog vina dok sjedim ispred vatre u ugodnoj kolibi, ali većinu vremena ni ne primjećujem da ne pijem."

"Nemojte me krivo shvatiti, ne osuđujem nikoga tko odluči piti alkohol. Kada se u njemu uživa odgovorno, može biti uistinu ugodno iskustvo i učiniti da se osjećate opuštenije i društvenije", dodala je.

Tri značajne promjene kada se odreknete alkohola

Međutim, otkako je započela svoj put trezvenosti, primijetila je tri značajne promjene na svom tijelu koje ne može ignorirati.

Manje tjeskobe

"Ja sam nevjerojatno anksiozna osoba. Onaj sam tip koji unaprijed vježba razgovore kako bi izbjegao reći nešto pogrešno", započela je. Godinama se borila s anksioznošću, ali nikada nije shvatila da postoji veza između njezinih navika pijenja i osjećaja tjeskobe.

Nakon večernjih izlazaka s prijateljima ili rodbinom, nakon što bi popila nekoliko pića, Millie bi se probudila obuzeta tjeskobom, brinući se da se osramotila. Sada kada se odrekla alkohola, većinu jutara budi se bez te tjeskobne "mamurnosti". Iako ju je alkohol u početku činio smirenijom nakon nekoliko pića, učinci bi s vremenom nestali, ostavljajući je tjeskobnijom nego prije.

Prema organizaciji Drinkaware, alkohol i anksioznost često se međusobno potiču u onome što nazivaju "začaranim krugom". Alkohol djeluje kao depresiv, usporavajući procese u mozgu i središnji živčani sustav, što vas u početku može učiniti opuštenijima i manje inhibiranima. Međutim, kako ti učinci slabe, anksioznost se često vraća, ponekad čak i intenzivnije, što neke ljude navodi da ponovno piju kako bi kontrolirali te osjećaje.

Kako piše u njezinoj ispovijesti za Daily Star, s vremenom se, ako redovito pijete, središnji živčani sustav navikne na supresivni učinak alkohola, što znači da je mozak pogođen ako razina alkohola naglo padne. Možete odmah prijeći u način "bori se ili bježi", što je ista reakcija kao kod anksioznog poremećaja.

Bolja i zdravija koža

"Moja se koža osjetno poboljšala otkako sam prestala piti alkohol", napisala je Bull. "Iako još uvijek imam pokoju bubuljicu i patim od suhih područja, osobito tijekom hladnijih mjeseci, moj cjelokupni ten izgleda zdravije i blistavije."

"Održavam rigoroznu rutinu njege kože koja uključuje hijaluronsku kiselinu, PDRN, niacinamid, serume za oči, kreme za oči i hidratantne kreme, no više se ne borim s beživotnom kožom ili natečenošću lica", dodala je.

Drinkaware objašnjava da alkohol djeluje kao diuretik, uzrokujući da vaša koža gubi esencijalne tekućine i hranjive tvari. To može učiniti da koža izgleda naborano, bez sjaja i sivo, ili natečeno i podbuhlo. Dehidrirana koža također može povećati osjetljivost na ekcem.

Liječnica Anatalia Moore objasnila je da alkohol potiče tijelo na brže izbacivanje vode, što objašnjava česte odlaske u toalet tijekom pijenja. To vas sljedeći dan ostavlja dehidriranima, što značajno utječe na izgled kože.

"Dehidrirana koža izgleda beživotno s izraženijim linijama i borama, ten izgleda žućkasto i bez sjaja, a podočnjaci mogu izgledati upalije. Kao reakciju na tu suhoću, koža proizvodi više ulja, što djelomično doprinosi pojavi akni kod onih koji su im skloni", napomenula je na svojoj web stranici.

Kvalitetniji san

"Dobro se naspavati bila je prava borba dok sam pila", piše Bull. "Alkohol mi je davao lažan dojam kada je riječ o odmoru, zaspala bih gotovo odmah, ali bih se probudila osjećajući se apsolutno grozno."

To je zato što alkohol ometa REM fazu sna, ključnu fazu povezanu s konsolidacijom pamćenja i obradom emocija, ostavljajući vas iscrpljenima i nesposobnima za pravilnu koncentraciju sljedeći dan, objašnjava Sleep Foundation.

Ovih dana nema problema sa spavanjem, uglavnom zahvaljujući odricanju od pića. S obzirom na to da je njezino zdravstveno stanje može ostaviti potpuno iscrpljenom, eliminacija alkohola omogućila joj je da se usredotoči na istinski okrepljujući san svake noći.

Ono što vam nitko ne kaže

"Postoji jedan element apstinencije od alkohola na koji vas nitko ne upozorava: postaje neobično privlačno. Život bez alkohola pokazao se isplativijim nego što sam očekivala", napisala je. "Iako su moji zdravstveni problemi i dobrobit značajan poticaj da ostanem trijezna, nedavno sam otkrila još jaču pokretačku snagu: vlastiti osjećaj postignuća. Iskreno sam zadovoljna sobom što sam prestala piti, a produženo razdoblje bez alkohola dodatno jača moju odlučnost."

Bull je predana održavanju trezvenosti onoliko dugo koliko joj to bude odgovaralo, iako sa svakim novim dosegnutim ciljem shvaća da nema gotovo nikakvu želju da ikada više takne alkohol.

