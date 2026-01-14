Mislila da je naduta zbog hrane, no istina je bila jeziva: 'Dali su mi dvije godine života'

Cecilia Capolupo (46), majka dvoje djece opisana kao "fit i zdrava", suočila se sa "smrtnom presudom" nakon što se ispostavilo da su nadutost i grčevi u trbuhu zapravo simptomi terminalnog raka crijeva. Liječnici su joj prvotno rekli kako se vjerojatno radi o želučanoj infekciji, no istina je bila mnogo strašnija.

Capolupo, porijeklom iz Argentine, koja danas živi u Londonu, otišla je liječniku obiteljske medicine nakon što se vratila s obiteljskog odmora u Devonu osjećajući se izrazito naduto. Ondje je s obitelji uživala u lokalnim specijalitetima poput pogačica iz Cornwalla te ribe i krumpirića.

"Vratila sam se naduta s odmora, a zatim su počeli i grčevi u trbuhu pa sam otišla na pregled", izjavila je.

Njezin košmar započeo je u kolovozu prošle godine, tijekom tjedan dana odmora sa svojim suprugom Markom (45) i dvojicom sinova, šestogodišnjim Máximom i četverogodišnjim Roccom.

Prije putovanja, ova ljubiteljica pilatesa koja je, kako kaže, "uvijek bila vitka", osjećala se potpuno zdravo i nikada nije ni pomišljala na preglede želuca ili crijeva. Pet dana nakon povratka kući, uz nadutost i grčeve, primijetila je i "sitan trag krvi" u stolici, što ju je nagnalo da se odmah javi liječniku.

Rutinski pregled pretvorio se u noćnu moru

Iako ju je liječnik uvjeravao da se vjerojatno radi o infekciji, uputio ju je na, kako je rekao, "rutinsku" kolonoskopiju. Pregled je obavljen 26. rujna, a Cecilia je odmah znala da vijesti nisu dobre kada su liječnici pozvali njezinog supruga Marka iz čekaonice da im se pridruži.

"Rekli su da imaju nešto što izgleda kao tumor", prisjetila se. "Bio je to ogroman šok. Nikada nisam imala tipične simptome. Nikada nisam imala zatvor ili proljev. Stolica mi je bila savršeno uredna."

Tog istog dana, nazvali su je i priopćili joj da je bolest neizlječiva. Kolonoskopija je otkrila da ima rak crijeva u četvrtom stadiju. Liječnici su objasnili da se tumor veličine osam centimetara proširio na njezinu trbušnu stijenku, jetru i pluća, ostavljajući joj, prema prognozama, još samo dvije godine života.

"Otišla sam na rutinsku kolonoskopiju i istog dana su mi dali smrtnu presudu. Dobila sam napadaj panike kakav nikad u životu nisam imala. Probudila sam se u dva sata ujutro plačući. Ovo ne želim nikome", ispričala je shrvana Cecilia.

Život s kemoterapijom i borba za svaki dan

Cecilia sada prolazi kroz cikluse kemoterapije svaka dva tjedna, a dio terapije prima i kod kuće. Nakon četiri ciklusa, kaže da se osjeća "kao 90-godišnja starica" s "najgorim mamurlukom svih vremena". Ipak, unatoč teškoj dijagnozi i iscrpljujućem liječenju, ne planira se predati.

"Ne planiram umrijeti tako skoro. Liječnici su mi rekli da imam vjerojatno dvije godine. Stopa preživljavanja od pet godina s rakom u četvrtom stadiju je 13 posto. Ja se borim za to, pa i više ako mogu", odlučna je. Njezina borba za normalnim životom uključuje i planove za povratak na posao te odlazak na satove pilatesa.

Njezina priča, kako prenosi Daily Mail, služi kao snažno upozorenje o važnosti ranog otkrivanja bolesti. Rak crijeva treći je najčešći rak u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dok neke zemlje, poput Australije, provode univerzalne preglede za osobe starije od 45 godina, u Engleskoj se testovi probira šalju tek osobama starijim od 50 godina.

"Požurila sam kod liječnika s prvim simptomom i bilo je prekasno. Da sam imala pregled s 45 godina, bila bih u puno boljoj situaciji", zaključila je Cecilia, naglašavajući koliko je važno osluškivati tijelo i inzistirati na pregledima.

