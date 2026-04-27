BILI NA TAJLANDU /

Redovnici donijeli suvenire: Među potrepštinama i slatkišima - 110 kilograma kanabisa

Foto: Profimedia

Svih 22 redovnika zadržano je u istražnom pritvoru na sedam dana radi daljnjeg ispitivanja, nakon što su u nedjelju izvedeni pred sud

27.4.2026.
17:47
Andrea Vlašić
Dvadeset i dva redovnika uhićena su u zračnoj luci u Colombo na Šri Lanki nakon što su carinici otkrili 110 kilograma kanabisa skrivenog u njihovoj prtljazi.

Carinski službenici navode da je kod svakog redovnika pronađeno oko 5 kilograma tzv. Kusha, što se klasificira kao posebno snažna vrsta droge. Redovnici su je pokušali sakriti unutar "lažnih pregrada" u kovčezima prilikom dolaska u glavni grad u subotu, piše BBC.

Redovnici, uglavnom studenti, vraćali su se s Tajlanda, gdje su bili na četverodnevnom putovanju s plaćenim troškovima, koje je organizirao zasad neimenovani sponzor.

Još jedan, 23. redovnik, za kojeg se vjeruje da je organizirao putovanje, naknadno je uhićen u predgrađu Colomba, priopćila je policija za BBC Sinhala. Prema riječima vršitelja dužnosti glasnogovornika policije, taj redovnik, koji nije putovao s grupom, ostalima je rekao da su "paketi donacija" te da će po njih doći kombi.

Nacionalni ured za borbu protiv narkotika pronašao je na mobitelima nekih od redovnika fotografije i videozapise na kojima se vidi kako tijekom putovanja uživaju u slobodnom vremenu, odjeveni u ležernu odjeću. Svih 22 redovnika zadržano je u istražnom pritvoru na sedam dana radi daljnjeg ispitivanja, nakon što su u nedjelju izvedeni pred sud.

Policija je za BBC Sinhala izjavila kako postoji mogućnost da redovnici nisu bili svjesni što prenose. Droga je bila skrivena među školskim potrepštinama i slatkišima. Vjeruje se da je ovo prvi slučaj u kojem je skupina redovnika uhićena pod sumnjom za krijumčarenje droge u zemlju putem zračne luke.

RedovnikDrogaKrijumčar DrogeŠri LankaTajland
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
