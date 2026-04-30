Osjećaj koji izjeda majke: Stručnjaci otkrivaju zašto krivnja nije znak neuspjeha

Fenomen majčinske krivnje, često opisan kao tih, ali ustrajan unutarnji glas, prisutan je kod velikog broja majki. Bilo da je riječ o propuštenoj školskoj priredbi ili povremenom posezanju za manje zdravim obrokom, taj osjećaj može biti snažan i teško ga je potisnuti.

Ipak, majčinska krivnja rijetko je stvarni pokazatelj roditeljskog neuspjeha. Češće odražava duboku privrženost djetetu i nastojanje da mu se pruži najbolje, ali i pritisak visokih, nerijetko nedostižnih očekivanja koje nameće suvremeno društvo, kao i ona koja majke postavljaju same sebi.

Što je majčinska krivnja?

Sa psihološkog gledišta, majčinska krivnja neugodan je osjećaj koji se javlja kada majka procjenjuje da su njezini postupci — ili njihov izostanak — na neki način naštetili djetetu. Obuhvaća svijest o mogućoj pogrešci, kao i potrebu za ispravljanjem i ponovnim uspostavljanjem bliskosti, piše The Atlantic.

U umjerenoj mjeri, takav osjećaj može imati i korisnu ulogu: djeluje kao unutarnji poticaj na očuvanje odnosa s djetetom. Primjerice, nakon nagle reakcije poput povišenog tona, upravo krivnja često potiče majku na ispriku i ponovno povezivanje.

Uzroci osjećaja krivnje

Iako društveni pritisci i idealizirane slike roditeljstva u javnom prostoru dodatno pojačavaju osjećaj krivnje, njezini uzroci često su dublji. Mnogi obrasci oblikuju se još u djetinjstvu. Tako majke koje su odrastale uz emocionalno nedostupne roditelje mogu razviti strah od ponavljanja sličnih obrazaca.

Važan čimbenik je i perfekcionizam, obilježen razmišljanjem po načelu "sve ili ništa", pri čemu se svako odstupanje od zamišljenog ideala doživljava kao neuspjeh. Uz to, javlja se i krivnja povezana s promjenom identiteta — kada majka osjeti žal za prijašnjim načinom života, bilo da je riječ o karijeri ili osobnoj slobodi, a potom istodobno osjeća krivnju zbog takvih misli.

Razlika osjećaja krivnje i srama

Za razumijevanje majčinske krivnje, ključno je razlikovati je od srama. Krivnja je usmjerena na ponašanje i nosi poruku: "Učinila sam nešto loše." Ona je specifična, vezana uz određeni postupak i popravljiva. Primjerice, ako majka zaboravi potpisati suglasnost za izlet, osjeća krivnju, nazove školu i riješi problem.

S druge strane, sram je usmjeren na identitet i poručuje: "Ja sam loša." On je sveobuhvatan, napada cijeli osjećaj sebe kao majke i djeluje paralizirajuće. Dok krivnja može potaknuti pozitivnu promjenu, sram vodi u povlačenje, obrambeni stav i samokažnjavanje.

Kako si pomoći?

Oslobađanje od tereta pretjerane i iscrpljujuće krivnje započinje odbacivanjem nedostižnog ideala savršene majke te prihvaćanjem koncepta "dovoljno dobre majke". U tom procesu posebno se ističe važnost samosuosjećanja — sposobnosti da se prema sebi postupa s istom razinom razumijevanja i podrške kakvu bi se pružilo bliskoj osobi. To podrazumijeva prihvaćanje vlastitih osjećaja bez pretjeranog samokritiziranja, uvažavanje činjenice da su pogreške sastavni dio svakodnevnog života te svijest da takva iskustva nisu izolirana.

Jednako je važno postaviti realna očekivanja, odmaknuti se od stalnih usporedbi s drugima i pravodobno potražiti pomoć kada okolnosti to zahtijevaju. Majčinstvo se pritom ne može svesti na mjerljiv uspjeh, već ga je primjerenije promatrati kao dinamičan proces obilježen izazovima i razdobljima zadovoljstva.

Osjećaj krivnje pritom nije nužno pokazatelj neuspjeha, nego često odraz odgovornosti i privrženosti. Prihvaćanje vlastite nesavršenosti, uz spremnost na učenje iz pogrešaka, pokazuje se ključnim. Djeci nije potrebna idealizirana slika roditelja, nego autentična, emocionalno dostupna i zadovoljna majka — ona koja je sposobna pokazati brigu ne samo prema drugima, nego i prema sebi.

