Google uvodi opciju koju su mnogi čekali: Evo što napraviti za promjenu na e-mailu

Neki ljudi imaju neprikladnu Gmail adresu koju su napravili prije mnogo godina i želite je se riješiti. Dobra vijest je da Google službeno uvodi način na koji možete ažurirati svoju e-mail adresu u nešto što vam se sviđa.

TechRadar je u prosincu prošle godine na Googleovoj stranici za podršku na hindskom jeziku uočio ažuriranje koje je nagovijestilo novi alat koji bi korisnicima omogućio promjenu primarne e-mail adrese, a sada smo još bliže širem uvođenju te opcije. Do sada je bilo nemoguće promijeniti Gmail adresu bez brisanja računa i izrade novog, pa će ovaj novi alat ukloniti tu zamornu komplikaciju.

Ažurirana verzija Gmailove stranice za podršku na engleskom jeziku otkriva da se opcija promjene Gmail korisničkog imena postupno uvodi: "Ako adresa vašeg Google računa završava na gmail.com, možda ćete je moći promijeniti u drugu adresu koja završava na @gmail.com".

Međutim, Google navodi da se "mogućnost promjene e-pošte Google računa postupno uvodi svim korisnicima te da vam ova opcija možda još nije dostupna".

Kako promijeniti Gmail adresu?

Kada je riječ o promjeni Gmail adrese, postupak je prilično jednostavan. Kada otvorite svoj račun na mobilnom uređaju ili računalu, idite na "Osobni podaci" i odaberite karticu "E-pošta". Odatle možete odabrati "Promijenite adresu e-pošte Google računa" pod "E-pošta Google računa". Nakon toga će se od vas tražiti da unesete svoju novu adresu e-pošte. Vaše korisničko ime trebalo bi se promijeniti kada odaberete opciju "Promijeni adresu e-pošte" i potvrdite.

Nakon što ažurirate svoju Gmail adresu, Google kaže da će vaše staro korisničko ime postati alternativna adresa e-pošte i da ćete primati e-poruke na obje adrese. Ako se odlučite vratiti na svoju staru Gmail adresu, to možete učiniti u bilo kojem trenutku, no nećete moći stvoriti novu adresu e-pošte Google računa koja završava na gmail.com sljedećih 12 mjeseci, niti izbrisati svoju novu adresu e-pošte.

Google navodi da podaci spremljeni na vašem računu, kao što su fotografije, poruke i e-poruke poslane na vašu prethodnu adresu e-pošte, neće biti pogođeni, ali preporučuje da napravite sigurnosnu kopiju svojih podataka za svaki slučaj.

Budući da je ovaj alat dio postupnog uvođenja, Google je priznao da bi moglo biti nekoliko poteškoća na tom putu, posebno s prijavom u aplikacije trećih strana pomoću vašeg Google računa, ali na svojoj stranici za pomoć navodi preporučena rješenja.

