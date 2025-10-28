Upozorenje za korisnike Gmaila: Ukradeno 183 milijuna lozinki, provjerite svoje račune!

Pravi je trenutak da provjerite sve svoje lozinke. Čini se da je veliki hakerski napad pogodio brojne internetske servise, uključujući Gmail, pa ako već neko vrijeme niste obraćali pažnju na sigurnost svojih online računa, sada biste svakako trebali.

Upravo je potvrđeno da je u velikom curenju podataka ukradeno čak 183 milijuna lozinki, što znači da su mnogi korisnici izloženi riziku od kibernetičkih napada, hakiranja i online prijevara.

Problem je prvi otkrio australski stručnjak za kibernetičku sigurnost Troy Hunt, koji je potvrdio da "svi glavni pružatelji usluga imaju kompromitirane adrese e-pošte".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dakle, osim Gmaila, pogođene bi mogle biti i druge platforme poput Yahooa i Outlooka. Budući da Gmail koristi ogroman broj ljudi, on je često meta internetskih prevaranata.

Zato je sada pravo vrijeme da provjerite svoj račun, uvjerite se da niste meta napada te razmislite o promjeni lozinke.

Kako biste provjerili jesu li vaši online računi ugroženi, preporučuje se da posjetite stranicu haveibeenpwned.com i unesete svoje podatke.

"Korisnici Gmaila s pravom su zabrinuti da bi njihovi podaci mogli završiti u pogrešnim rukama, stoga je ključno da pravovremeno dobiju informacije i podršku. Uvijek je dobra ideja odmah promijeniti lozinku ako mislite da ste bili pogođeni sigurnosnim incidentom te osigurati da nova lozinka bude snažna i različita od onih koje koristite na drugim računima", izjavila je Lisa Barber, urednica tehnologije u organizaciji Which?. "Brz način da provjerite sigurnost svog računa je korištenje stranice Have I Been Pwned - besplatne usluge koja pokazuje je li vaš e-mail ili lozinka otkrivena u curenju podataka."

"Svatko tko je zabrinut trebao bi pažljivo pratiti bankovne račune i kreditna izvješća zbog sumnjivih aktivnosti. Također, budite oprezni s neočekivanim pozivima, e-mailovima ili porukama, kao i objavama o proboju na društvenim mrežama – prevaranti će vjerojatno pokušati iskoristiti ovu situaciju", dodala je.

Kao odgovor na vijesti, Google je izjavio da nije riječ o novom napadu na njihov servis niti je Gmail posebno bio meta. Ipak, američka tehnološka tvrtka preporučuje korisnicima da provjere jesu li njihovi računi u potpunosti sigurni, piše Express.

"Ovo izvješće odnosi se na poznatu aktivnost zlonamjernog softvera koji cilja različite vrste internetskih aktivnosti. Ne postoji novi, Gmail-specifični napad", poručili su iz Googlea. "Korisnike štitimo slojevima sigurnosnih mehanizama, uključujući resetiranje lozinki kad otkrijemo krađu vjerodajnica. Potičemo korisnike da dodatno zaštite svoje račune uključivanjem dvofaktorske autentifikacije i korištenjem passkey ključeva kao jednostavnije i sigurnije alternative lozinkama."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem