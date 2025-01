Vrijeme je za komplimente. Psihologinja za Net.hr : 'Mogu napraviti veliku razliku'

Ako ste svojoj simpatiji poželjeli dati kompliment, a niste imali hrabrosti - upravo danas je dan za to, jer se 24. siječnja obilježava Međunarodni dan komplimenata. No, ovaj datum nije samo za one sramežljive, već može poslužiti i kao podsjetnik i poticaj da svojim voljenima ili kolegama na poslu koje cijenite udijelite kompliment.

Vjeruje se da su dvije žene iz američkog New Hampshirea, Kathy Chamberlin i Debby Hoffman, utemeljile Međunarodni dan komplimenata 24. siječnja 1998. godine. Cilj im je bio da potaknu ljude da osobama koje poštuju i vole izraze koliko im znače u životu.

Zašto je kompliment važan, kako ga prihvatiti i dati, kako se riješiti nelagode kada ga dobijete te kao utječe na mentalno zdravlje, za Net.hr objasnila je psihologinja i edukantica gestalt psihoterapije Lana Gjurić.

"Komplimenti su te 'male stvari' koje mogu napraviti veliku razliku u našem danu i raspoloženju. Istraživanja pokazuju da komplimenti pozitivno utječu na mentalno zdravlje, jer povećavaju samopouzdanje, jačaju odnose s drugima i potiču osobni rast. Oni nas usmjeravaju na to da osvijestimo pozitivne aspekte u nama i našoj okolini, čime sami sebi popravljamo raspoloženje. Dodatno, to može poslužiti kao vrsta kognitivnog treninga", rekla je.

"Komplimenti stvaraju lanac pozitivnosti, ne samo da usrećuju osobu koja ih prima, već i onoga tko ih daje. Istraživanja potvrđuju da osobe koje daju komplimente često osjete porast vlastitog zadovoljstva", dodala je.

Jesu li komplimenti važniji ženama ili muškarcima?

Unatoč tome, neke osobe često izbjegavaju davati komplimente, jer strahuju da će se druga osoba osjećati nelagodno, ali istraživanja pokazuju da to nije uobičajen slučaj.

"Dodatno, naš vlastiti strah ili anksioznost oko razgovora, kao i briga hoćemo li 'pogriješiti' u davanju komplimenta, često nas nepotrebno sputavaju. No, studije potvrđuju da su primatelji komplimenata gotovo uvijek reagirali pozitivno i doživjeli poboljšanje raspoloženja", kazala je psihologinja.

Foto: Privatna arhiva Psihologinja i edukantica gestalt psihoterapije Lana Gjurić

"Komplimenti su mali, ali snažni znakovi pažnje koje možemo pružiti jedni drugima i uljepšati životne trenutke, umjesto stalnog obraćanja pažnje na negativne stvari oko sebe", istaknula je.

Gjurić je objasnila jesu li komplimenti važniji ženama ili muškarcima te je upozorila da oni "moraju biti iskreni i spontani".

"Komplimenti su jednako važni za sve, ali načini na koje ih žene i muškarci doživljavaju ili daju mogu se razlikovati, što često ovisi o društvenim normama i kulturi u kojoj odrastamo. Primjerice, muškarcima komplimenti vezani za karijerne uspjehe ili vještine mogu značajno podići samopouzdanje. Kod žena, komplimenti, također, jačaju samopouzdanje, ali ponekad mogu izazvati stres ako dolaze iz okruženja koje previše naglašava fizički izgled ili društvene uloge", rekla je.

Kako odgovoriti na kompliment?

"No, ono što je sigurno je da za oba spola komplimenti mogu značajno doprinijeti jačanju pozitivne slike o sebi, smanjiti stres i jačati otpornost na izazove. Međutim, važno je naglasiti da komplimenti zaista moraju biti iskreni i spontani jer neiskrene pohvale mogu narušiti povjerenje i odnose", naglasila je.

Kako odgovoriti na kompliment ovisi o vašoj osobnosti, situaciji i kontekstu, ali općenito je važno biti zahvalan i srdačan, primjerice "Hvala ti, to mi puno znači!", "Baš si ljubazan/ljubazna, hvala!", "Hvala na lijepim riječima!", "Drago mi je da tako misliš, hvala!" itd.

Neki ljudi osjećaju nelagodu kad dobiju kompliment, a posebice žene jer ih društvene norme često potiču na skromnost i težnju perfekcionizmu.

"Primanje komplimenata često može biti jednako izazovno kao i njihovo davanje, no jednako je važno. Pokazalo se da mnogo ljudi ima problem s time, gdje su neka istraživanja čak pokazala da se žene više muče s time jer društvene norme često potiču žene na skromnost i težnju perfekcionizmu", objasnila je psihologinja te je upozorila na našeg unutarnjeg kritičara koji je povezan s našim nesigurnostima i osjećajem manje vrijednosti.

"Međutim, ono što nam zapravo čini muku je naš unutarnji kritičar koji umanjuje važnost komplimenta i pohvala, što je povezano s našim nesigurnostima i osjećajem da nismo dovoljno vrijedni. Ovo često dovodi do kognitivne disonance, tj. sukoba između naše percepcije sebe i mišljenja drugih. Rezultat je sumnja, umanjivanje pohvale ili čak mijenjanje teme, što može umanjiti pozitivne učinke komplimenta i stvoriti neugodnost za obje strane. Dakle, zaista je važno naučiti kako prihvatiti komplimente, ne samo zbog povećanja vlastitog samopouzdanja, već i zbog jačanja odnosa s drugima."

Foto: Shutterstock

Kako prihvatiti kompliment?

Gjurić je dala savijete kako prihvatiti kompliment.

"Kako bismo naučili prihvaćati komplimente, za početak ih možemo zamisliti kao poklon, mali znak pažnje i priznanja, u obliku pozitivne povratne informacije o nama ili nečemu vezano uz nas", rekla je.

Evo nekoliko koraka koji mogu pomoći:

Zahvalite se i duboko udahnite.

Izbjegavajte umanjivanje pohvale. Rečenice poput "Ma to nije ništa" ili "Bio je to timski rad" umanjuju vrijednost komplimenta.

Dopustite komplimentu da ostavi dojam na vas. Razmislite o tome što vam je osoba rekla, dopustite da odjekne u vama i da ga doživite kao nešto pozitivno.

Prihvaćanje komplimenata ne samo da poboljšava vlastito samopouzdanje, već također pokazuje poštovanje prema osobi koja je kompliment dala.

Kako dati kompliment?

Davanje komplimenata na poslu može biti dosta sklizak teritorij, jer ako ste muškog roda i, primjerice, kolegici s posla kažete da je "lijepa i ima predivnu haljinu koja joj ističe obline", to bi se moglo dosta nezgodno shvatiti i vjerojatno ćete se nakon toga uvaliti u probleme.

"Na radnom mjestu, komplimenti bi trebali biti fokusirani na profesionalnost, postignuća, vještine i doprinos organizaciji, a ne na fizički izgled. Ovo pravilo može se primijeniti i općenito. Istraživanja pokazuju da muškarci ponekad izbjegavaju davati komplimente na poslu iz straha da bi ih netko mogao pogrešno protumačiti kao neprimjerene. Ako niste sigurni kako će kompliment biti shvaćen, bolje ga je ne izreći", objasnila je Gjurić.

"Za stvaranje poštovanja i ravnopravnosti na radnom mjestu, važno je usmjeriti komplimente na profesionalne kvalitete i doprinos organizaciji, bez obzira na spol", dodala je.

Gjurić je objasnila da su "iskrenost, pažnja i otvorenost ključni za iskorištavanje pune snage komplimenata".

"Davanje i primanje komplimenata dar je koji povezuje ljude te nas podsjeća na važnost međusobnog prepoznavanja i uvažavanja. Iskrenost, pažnja i otvorenost ključni su za iskorištavanje pune snage komplimenata. Na taj način, komplimenti mogu postati alat za gradnju sretnijeg i povezanijeg društva", istaknula je.

