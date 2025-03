Društvenim mrežama se proširio novi trend za bolji san. Liječnici: 'Može biti opasno'

Slavne osobe, poput Gwyneth Paltrow, Ashley Graham i nogometaša Erlinga Haalanda, hvale se novim trikom protiv hrkanja. Ovaj neobični trend tzv. lijepljenje usta, koji uključuje stavljanje ljepljive trake preko usta, kako bi se potaknulo disanje na nos tijekom spavanja, sve je popularniji zahvaljujući tvrdnjama da može utišati hrkanje i otkloniti jutarnju suhoću usta.

Mnogi se pitaju je li ova jednostavna, neinvazivna metoda pravo otkriće za one koji hrču ili samo još jedno kratkotrajno ludilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Lijepljenje usta je čin stavljanja kirurške ili krep trake trake preko usta tijekom spavanja po noći. Influenceri tvrde da utišava hrkanje i sprječava jutarnju suhoću usta. Cilj je potaknuti disanje na nos, a ne na usta noću. Disanje na usta tijekom spavanja može uzrokovati nekoliko problema", rekla je za Express stručnjakinja za spavanje dr. Hana Patel.

"Udisanje i izdisanje na usta može uzrokovati suhe i nadražene dišne ​​putove, što dovodi do preosjetljivosti dišnih putova, suhih usta, upale grla i iritirajućeg kašlja. Ljudi koji dišu na usta, a ne na nos, imaju veću vjerojatnost da će razviti poremećaje spavanja, uključujući apneju. Disanje na nos ima niz prednost", objasnila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lijepljenje usta može pomoći boljem snu

"Naši nosevi filtriraju zrak koji udišemo te tako uklanjaju materijale poput prašine, peludi, pepela, bakterija i opasnih čestica. Naši nosovi, također, pomažu smanjiti iritaciju pluća", kazala je.

Disanje na nos također može pridonijeti boljem snu. "Nosnice usporavaju protok zraka, što umiruje dah i potiče dublji san. Lijepljenje usta pomaže u održavanju ovog obrasca disanja na nos, što potencijalno dovodi do boljih razina energije i kvalitetnijeg odmora nakon spavanja", rekao je dr. Rizwan Mahmood, stomatolog.

Foto: Shutterstock

"Kako se ljudi okreću promjenama životnog stila koje daju prioritet dugoročnom zdravlju, lijepljenje usta se uklapa u navike poput povremenog posta i uranjanja u hladnu vodu", istaknuo je dr. Mahmood.

Slavni nogometaši i glumci svesrdno promiču lijepljenje usta, što je nedvojbeno povećalo njegovu popularnost. "Erling Haaland uključio je lijepljenje usta u svoju noćnu rutinu kako bi poboljšao svoju sportsku izvedbu. Gwyneth Paltrow je također usvojila lijepljenje usta kao dio svoje dnevne rutine te tvrdi da je to najbolji wellness alat koji je otkrila", rekao je dr. Mahmood.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Opasnosti lijepljenja usta

No, dr. Bhavini Shah iz firme LloydsPharmacy Online Doctor izdala je oštro upozorenje o opasnostima lijepljenja usta tijekom spavanja: "Iako namjerno disanje na nos tijekom budnih sati može pomoći usporiti disanje i ublažiti tjeskobu, lijepljenje usta tijekom spavanja može biti opasno. To može dovesti do otežanog disanja, poremećaja sna i iritaciju kože".

Liječnica je upozorila da lijepljenje usta možda neće biti prikladno za svakoga, osobito za one s određenim zdravstvenim problemima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dr. Mahmood se složio s njom. "To možda nije prikladno za svakoga, osobito za pojedince s već postojećim respiratornim problemima ili poremećajima spavanja kao što je opstruktivna apneja. Prije nego što pokušate s lijepljenjem usta, ključno je posavjetovati se s liječnikom ili stručnjakom za spavanje", istaknuo je.

"Začepljenost nosa, nedijagnosticirana apneja ili druga respiratorna stanja mogu učiniti lijepljenje usta nesigurnim", upozorio je stručnjak.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Gospodin Savršeni uvukao se u sve sfere života: O njemu se priča na kavama, isječci se puštaju u klubovima…