Pecne vas 'struja' kad god nešto dodirnete? Ovako dolazi do fenomena koji iritira

Zima je doba godine kada se statički elektricitet čini gotovo neizbježnim, a mnogi se suočavaju s neugodnim "električnim šokovima" svakodnevno. Bez obzira na to trljate li balon o svoju odjeću ili hodate po tepihu u čarapama, ti mali, iznenadni udarci postaju učestaliji.

Ovaj fenomen nastaje zbog nakupljanja statičkog elektriciteta, odnosno neravnoteže električnih naboja između dva objekta ili površine. Kad dođe do pražnjenja tih naboja, nastaje osjećaj šoka. Iako takvi šokovi nisu opasni, česte situacije mogu biti iritantne, a mnogi se pitaju zašto se to stalno događa, piše Parade Home and Garden.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Uzrok nastanka statičkog elektriciteta

Višak statičkog elektriciteta uvijek je šok za sustav – doslovno, ali ako doživljavate šokove češće nego obično, to postaje zaista iritantno. Može biti ometajuće i natjerati vas da želite doznati razlog.

Iako je riječ o fenomenu, osnovna ideja je da dvije stvari (uključujući ljude) s suprotnim količinama elektriciteta uzrokuju pražnjenje koje nalikuje trzaju ili stvara zvučni "zvuk" pri dodiru. Možda će vam se čak i kosa podići – i to bez pomoći balona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ono što se događa jest da atomi nisu uravnoteženi s istim brojem protona i elektrona. Kada su elektroni i protoni uravnoteženi, naboj je neutralan, prema. No, kada postoji neravnoteža elektrona i protona, dodatni elektroni će se isprazniti kako bi se susreli s protonima na njihovom nivou. Brzo gubljenje tih elektrona proizvodi opipljivi šok, poznat kao statički električni šok.

Simptomi previše elektriciteta u tijelu

Električna struja prolazi kroz tkiva našeg tijela, objašnjava Better Health Channel. Budući da tijela provode električnu struju i nakupljaju višak tijekom hladnijeg, suhog vremena, postoje neki simptomi na koje treba obratiti pozornost.

Živci mogu biti negativno pogođeni električnim šokom od čak 100 miliampera i mogu doživjeti dugoročna oštećenja. Takav šok može izazvati zbunjenost, amneziju, napadaje, srčani ili respiratorni zastoj, psihičke poremećaje i/ili tragove na koži. Međutim, statički električni šokovi obično iznose samo 0,25 mA, tako da su posljedice mnogo manje opasne.

Simptomi viška elektriciteta u tijelu mogu uključivati:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Česte šokove

Bol

Otupljenje u području

Osjetljivost na dodir

Osjećaj trnaca i iglica

Osjećaj hladnoće

Pečenje, stezanje ili peckanje, osobito u rukama ili nogama

Foto: Shutterstock

Kako se riješiti statičkog elektriciteta iz tijela?

Ako imate bilo koji od navedenih simptoma, uključujući česte statičke električne šokove, nemojte brinuti – postoji način da se nosite s tim. Poduzimanjem nekoliko jednostavnih koraka, možete smanjiti višak statičkog elektriciteta. U osnovi, uklanjanje statičkog elektriciteta omogućava da taj naboj ima drugi izlaz.

Jedno od rješenja je nošenje obuće koja nije izolirajuća. Drugi je da često dodirujete stvari koje će osloboditi vaš naboj u zemlju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako spriječiti statički šok pri dodiru metala?

Dodirivanje metalnih predmeta poput kvake na vratima, vrata automobila ili okvira prozora često uzrokuje statički šok. To je zato što metal drži pozitivan naboj, a kada dodirnete metalni predmet, dodatni elektroni u vašem tijelu prenose se na predmet kako bi se izjednačili.

Da biste spriječili statički šok pri dodiru s metalom, možete nositi metalni predmet sa sobom. Nešto poput ključa, papirnog spajalice, sigurnosne igle ili čak novčića neutralizira naboj i sprječava šok.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Nestala vam je struja ili imate poplavu u kući? Bili smo na radionici i naučili kako postati sam svoj majstor