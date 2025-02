Otkrila obiteljsku tajnu u neočekivanom trenutku: 'Sama pomisao je bila zastrašujuća'

Amerikanka Josephine Latimer (69) iznenadila se kada joj je majka na samrtnoj postelji otkrila veliku obiteljsku tajnu. Cijeli život je vjerovala da je njezin otac muškarac po imenu Scott, koji ju je odgojio. Međutim, nakon što je njezina majka Annie doživjela moždani udar prije šest godina, saznala je da je njezin biološki otac zapravo drugi muškarac – John.

Josephine je svog biološkog oca otkrila pomoću DNK testa. John je preminuo u 84. godini, 30 godina prije. Osim što su DNA testovi potvrdili identitet njezinog pravog oca, otkrili su i iznenađujuću činjenicu – Josephine ima 35 braće i sestara s očeve strane.

Istina je počela izlaziti na vidjelo kada se sjetila kako joj je majka u djetinjstvu rekla da joj je pravi otac bio stariji i zgodan muškarac. Tada nije pridavala važnost toj izjavi.

"Kad sam imala pet godina, čula sam kako se moji roditelji svađaju. Tata je bijesan otišao, a mama je rekla da je moj biološki otac bio stariji, visok i zgodan muškarac. Kako sam imala samo pet godina, nisam shvaćala što je time mislila i nisam više razmišljala o tome. Oduvijek sam bila bliža majci, a otac je uvijek govorio da sam drugačija, iako sam vjerovala da imamo posebnu povezanost. Kada sam imala devet godina, rekao je da zna da nisam njegova kći. Tu njegovu izjavu nisam ozbiljno doživjela", ispričala je Josephine.

Čovjek kojeg je poznavala kao svog oca preminuo je kada je imala 42 godine, a osam godina kasnije, njezina majka doživjela je moždani udar.

"Znali smo da joj nije preostalo puno vremena. Kad sam je posjetila, uzela me za ruku i rekla da je moj pravi otac bio visok i stariji muškarac. Tada sam doživjela deja-vu da je to rekla kad sam imala pet godina. Rekla mi je da me vodila k' njemu kad sam bila beba. Nisam mogla vjerovati da je znao za mene. Pomisao da čovjek koji me odgajao nije bio moj biološki otac, bila je zastrašujuća. Morala sam početi razmišljati o njemu kao o svom očuhu", dodala je.

Tek nakon majčine ispovijesti i naknadnog DNK testiranja, otkrila je potpunu istinu. Nekoliko rođaka, koje je tek upoznala, predstavili su joj ostatak članova obitelji. Sa svojim dvjema sestrama i najstarijom sestrom Ethel, koja ima 99 godina, posjetila je i grob svog biološkog oca.

"To je bio tužan, ali i sretan trenutak jer sam se osjećala bliže njemu. Kad sam upoznala svoju braću i sestre, osjećala sam se kao da ih znam cijeli život", iskreno je rekla Josephine, koja je zahvalna što ima novu i veliku obitelj.

