Neurolog upozorio na opasnosti ostataka riže: 'Može dovesti do oštećenja mozga'

Jedan je liječnik izdao zabrinjavajuće upozorenje o konzumaciji ostataka riže, otkrivajući kako uobičajena kućanska navika može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica, uključujući i oštećenje mozga.

Neurolog dr. Baibing Chen, koji je na internetu poznatiji kao Dr. Bing, u videu na TikToku objasnio je što se događa kada se kuhana riža predugo ostavi na sobnoj temperaturi.

Dr. Bing je podijelio medicinske snimke mladog pacijenta koji je hitno primljen u bolnicu nakon što je jeo nepravilno skladištenu rižu. Snimke su pokazale oštećenja dubokih struktura mozga, a stanje je povezao s trovanjem hranom poznatim kao "sindrom pržene riže".

Što je 'sindrom pržene riže'?

Ovo stanje uzrokuje toksin koji proizvodi bakterija Bacillus cereus. Iako se sama bakterija može uništiti toplinom tijekom kuhanja ili podgrijavanja, toksin koji ona oslobađa iznimno je otporan na toplinu.

"Podgrijavanje riže ne uništava toksin jednom kada se on već stvorio", upozorio je liječnik.

Dr. Bing je naglasio da je ovo stanje rijetko te je priznao da su mnogi ljudi, uključujući i njega samog, odrasli jedući ostatke riže bez ikakvih posljedica.

"Stalno čujem od ljudi da su odrasli jedući rižu koja je stajala vani i da im se nikad ništa nije dogodilo", rekao je. "I to je istina. Većinu vremena ljudima ne bude ništa. Stanje je vrlo rijetko, ali kada se dogodi, može biti izuzetno opasno".

Djeca i tinejdžeri u najvećem su riziku

Kada stvari krenu po zlu, posljedice mogu biti razorne. Dr. Bing objašnjava da odrasli rijetko umiru od ovog trovanja te najčešće dožive samo povraćanje.

"No, djeca i tinejdžeri izloženi su najvećem riziku od ozljede mozga. Djeca su ta koja mogu izgubiti moždanu funkciju jer ovaj toksin napada sićušne tvornice energije unutar moždanih stanica", pojasnio je. "Kada mozak odjednom ne može proizvoditi energiju, sve se može vrlo brzo ugasiti. Ovo je rijetko, ali kada se dogodi, može promijeniti život u jednom danu."

Liječnik hitne medicine dr. Joe Whittington svojevremeno je također govorio o opasnostima ostavljanja kuhane riže i tjestenine izvan hladnjaka. On je podsjetio na tragičan slučaj dvadesetogodišnjeg studenta koji je preminuo nakon što je jeo špagete koji su navodno stajali vani nekoliko dana, piše Daily Mail.

Nije samo riža problematična

Škrobne namirnice poput riže i tjestenine stvaraju idealno okruženje za razmnožavanje bakterije Bacillus cereus ako se ne ohlade i ne pohrane pravilno. Suprotno uvriježenom mišljenju, spore ove bakterije mogu preživjeti proces kuhanja. Na sobnoj temperaturi se razmnožavaju i mogu proizvesti toksine koji uzrokuju povraćanje i proljev.

"U medicinskoj školi nas uče frazu: 'Podgrijavaš rižu? Budi ozbiljan' (engl. 'Reheat rice. Be serious'), kako bismo zapamtili koja bakterija uzrokuje ovo stanje", rekao je dr. Whittington.

Koliko dugo je predugo?

"Ne biste trebali jesti rižu ili tjesteninu koja je stajala na sobnoj temperaturi duže od dva sata", upozorio je dr. Whittington.

Savjet dr. Chena je jednostavan: kuhanu rižu stavite u hladnjak unutar jednog do dva sata od kuhanja, a ako je stajala vani veći dio dana, bacite je. Kako biste smanjili rizik od trovanja hranom, ključno je visokorizične namirnice držati izvan temperaturne opasne zone, koja se nalazi između pet i 60 stupnjeva Celzijusa. Kuhanu hranu treba ohladiti i staviti u hladnjak unutar dva sata od pripreme, a ako je stajala vani duže od četiri sata, treba je baciti.

Iako su fatalni slučajevi iznimno rijetki, oba se liječnika slažu da je rizik u potpunosti moguće spriječiti pravilnim skladištenjem hrane. Sigurno rukovanje ostacima obroka jednostavan je korak koji može spriječiti potencijalno razorne posljedice.

