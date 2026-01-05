FREEMAIL
BRAVO, MOMCI /

Šebalj i Bućan briljiraju: Petim mjestom se probili naprijed

Šebalj i Bućan briljiraju: Petim mjestom se probili naprijed
Foto: Florent Gooden/dppi/shutterstock Editorial/profimedia

U ponedjeljak je vožena druga etapa između Yanbua i Al Ule

5.1.2026.
18:09
Hina
Florent Gooden/dppi/shutterstock Editorial/profimedia
Nakon druge etape relija Dakar hrvatska posada koju čine Juraj Šebalj i Dušan Bućan pomakla se za jedno mjesto u ukupnom redoslijedu konkurencije classic i sada se nalazi na šestoj poziciji.

U ponedjeljak je vožena druga etapa između Yanbua i Al Ule, a hrvatski vozači su etapu okončali na ukupno petom mjestu. Najbrži su bili Litavac Karolis Raišis i Francuz Christophe Marques, dok je drugo mjesto zauzela francuska posada koju čine Maxence Gublin i Anthony Sousa.

Sve o reliju Dakar čitajte na portalu Net.hr. 

Ispred Šebalja i Bućana te njihove Toyote Land Cruiser još su se plasirale dvije talijanske posade, jednu čine Leva i Giugni, a drugu Traglio i Briani.

Nakon startnog prologa i prve etape hrvatski vozači su bili ukupno sedmi, a sada se nalaze na šestom mjestu ukupnog redoslijeda. Imaju zaostatak od 50 sekundi za Raišisom i Marquesom, pobjednicima druge etape, koji su sada vodeći i u ukupnom poretku.

POGLEDAJTE VIDEO: Šebalj i Bućan razvaljuju na najzahtjevnijoj utrci: 'Danas je bilo prilično opasno'

BRAVO, MOMCI /
Šebalj i Bućan briljiraju: Petim mjestom se probili naprijed