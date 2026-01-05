Šebalj i Bućan briljiraju: Petim mjestom se probili naprijed
U ponedjeljak je vožena druga etapa između Yanbua i Al Ule
Nakon druge etape relija Dakar hrvatska posada koju čine Juraj Šebalj i Dušan Bućan pomakla se za jedno mjesto u ukupnom redoslijedu konkurencije classic i sada se nalazi na šestoj poziciji.
U ponedjeljak je vožena druga etapa između Yanbua i Al Ule, a hrvatski vozači su etapu okončali na ukupno petom mjestu. Najbrži su bili Litavac Karolis Raišis i Francuz Christophe Marques, dok je drugo mjesto zauzela francuska posada koju čine Maxence Gublin i Anthony Sousa.
Sve o reliju Dakar čitajte na portalu Net.hr.
Ispred Šebalja i Bućana te njihove Toyote Land Cruiser još su se plasirale dvije talijanske posade, jednu čine Leva i Giugni, a drugu Traglio i Briani.
Nakon startnog prologa i prve etape hrvatski vozači su bili ukupno sedmi, a sada se nalaze na šestom mjestu ukupnog redoslijeda. Imaju zaostatak od 50 sekundi za Raišisom i Marquesom, pobjednicima druge etape, koji su sada vodeći i u ukupnom poretku.
