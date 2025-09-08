Austrijska primalja neće utjecati na svjedoke, evo što je odlučio Sud u Velikoj Gorici

Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici pustio je 69-godišnju primalju iz Austrije, osumnjičenu za nesavjesno liječenje kojom prilikom je preminulo jedno od dvoje blizanaca koje je porađala u noći na petak, puštena je da se brani sa slobode.

Kako se doznaje na sudu, sudac istrage odbacio je prijedlog tužiteljstva da primalji odredi istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Sud je mišljenja kako ne postoji opasnost od bijega jer osumnjičenica ima uredno prijavljeno boravište u Austriji koja je članica Europske unije te bi njezino eventualno neodazivanje na ročišta tijekom kaznenog postupka rezultiralo raspisivanjem europskog uhidbenog naloga.

'Nema opasnosti od utjecaja na svjedoke'

Uz to, pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, predložen u odnosu na roditelje preminule bebe, također je odbačen kao neosnovan.

Zagrebačka policija kazneno je prijavila 69-godišnju austrijsku primalju zbog sumnje u nesavjesno liječenje, nakon što je jedno od novorođenih blizanaca preminulo tijekom poroda u stanu u Zagrebu.

Prema policijskom izvješću, 69-godišnja austrijska državljanka je u noći na petak, u svojstvu međunarodne ovlaštene primalje, pomagala 42-godišnjakinji pri porodu blizanaca u stanu, kada je jedno dijete preminulo, izvijestila je u subotu zagrebačka policija.

Hrvatske primalje: 'Blizanačka trudnoća nije niskorizična'

O svemu se oglasila i Hrvatska komora primalja. Za RTL su upozorili na hitnost rješavanja pitanja izvanbolničkog porođaja:

"Nakon tragične smrti novorođenčeta na porođaju kod kuće, koji je vodila 69-godišnja osoba s austrijskim državljanstvom predstavljena kao „međunarodno licencirana primalja“, Hrvatska komora primalja upozorava na nužnost hitnog rješavanja pitanja izvanbolničkih porođaja u Hrvatskoj:"

Iz komore su naglasili da su u mnogim zemljama EU-a porođaji izvan rodilišta jasno su regulirani, a primaljska skrb dostupna ženama koje biraju rađati kod kuće. Hrvatska je, ističu, jedna od rijetkih zemalja u EU u kojoj je primaljska skrb dostupna isključivo unutar rodilišta, a izvanbolnički porođaji nisu dio zdravstvenog sustava.

"To znači da za zdrave trudnice, rodilje i babinjače skrbe liječnici ginekolozi i porodničari, a ne primalje. U drugim europskim zemljama primaljska skrb je dio uobičajene zdravstvene skrbi za niskorizične trudnoće."

Komora primalja napominje da blizanačka trudnoća nije niskorizična trudnoća.Trudnice mogu slobodno birati mjesto porođaja uz punu podršku zdravstvenog sustava. U praksi to znači da kada se žena odluči na porođaj izvan bolnice, ona jednostavno može doći do odabrane licencirane primalje koja će skrbiti o njoj tijekom trudnoće i porođaja, a primalja druge specijaliste uključuje u skrb sukladno stručnoj procjeni i potrebi žene.

"Premda i u Hrvatskoj svaka žena sukladno Ustavu i zakonima ima pravo odabrati roditi kod kuće, licencirane primalje ne smiju voditi porode kod kuće, već smiju sudjelovati u porodima isključivo u bolnicama", naglašavaju.

Što se tiče „međunarodno licencirane primalje“ s austrijskim državljanstvom, nastavljaju, HKP toj osobi nije priznao inozemnu stručnu kvalifikaciju u Hrvatskoj te nema podnesen Zahtjev za privremeno ili povremeno pružanje usluga u Hrvatskoj niti joj je takvo pružanje usluga u Hrvatskoj ikada odobreno.

POGLEDAJTE VIDEO: Sporna fotografija brzinomjera na suđenju Banožiću: Evo što o njoj tvrdi sudski vještak