Helikopter hitne pomoći sletio kod naplatnih kućica, u zadnji tren promijenjen plan za pacijenta

Vatrogasci JVP-a Nova Gradiška u ponedjeljak ujutro su kod naplatnih kućica pomogli osigurati prostor kako bi helikopter Hitne pomoći mogao sletjeti.

Zapovjednik vatrogasaca kazao je za 24 sata da je vozilo Hitne pomoći krenulo prema Slavonskom Brodu s 82-godišnjim pacijentom, no u zadnji tren odlučeno je da će ga ipak prebaciti helikopterom u Osijek.

"Jutros oko 7.40 sati su pacijenta iz bolnice u Novoj Gradiški prebacivali u Slavonski Brod. Pred ulazak na autoput, ipak je odlučeno da će ga helikopter odvesti u Osijek pa smo mi došli samo kao pomoć, odnosno kako bi osigurali mjesto slijetanja helikoptera" rekao je za 24 sata zapovjednik JVP-a, Tomislav Orlovac.

