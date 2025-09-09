U Hrvatsku stiže hladna fronta i donosi žestoku promjenu: Prijete obilna kiša i bujične poplave

Djelomice sunčano te iznadprosječno toplo prevladavat će i danas, ali krajem dana približit će nam se hladna fronta sa zapada Europe koja će nam donijeti kišu, jake i obilne pljuskove praćene grmljavinom, u većini zemlje u noći na četvrtak, ali na sjevernom Jadranu već danas.

Ujutro će još prevladavati sunčano, a umjerene naoblake bit će u zapadnom dijelu unutrašnjosti i u gorju. Na istoku zemlje bit će i mjestimične magle ili niskih oblaka. Zapuhat će jugo koje će jačati u drugom dijelu dana.

U drugom dijelu dana oblaka će biti sve više i to u zapadnijim dijelovima unutrašnjosti. Uz granicu sa Slovenijom krajem dana mogući su i lokalni pljuskovi. Temperatura ostaje iznadprosječna, uglavnom od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva.

Na istoku zemlje bit će još i toplije, do 29 stupnjeva, a ovdje će prevladavati sunčano uz slab vjetar.

Na južnom Jadranu još traje ljeto - i danas pretežno sunčano, osobito na krajnjem jugu, a puhat će slabo do umjereno jugo. Temperatura mora ovdje visokih 23 do 25 stupnjeva

Na sjevernom dijelu sutra se mijenja vrijeme, do kraja dana bit će već kiše i pljuskova praćenih grmljavinom, osobito u Istri. U gorju do kraja dana naoblačenje uz umjerenu južinu.

Idućih dana na kopnu

U srijedu nam stiže promjena vremena i to najprije na zapadu zemlje i u gorju. Puhat će jugozapadnjak i južni vjetar, a kiša i pljuskovi će biti najjači i najobilniji u noći sa srijede na četvrtak i u četvrtak ujutro. Od petka sunčanije, takav će biti i vikend, ali temperatura u laganom padu, i najviša, ali i ona jutarnja.

Idućih dana na moru

Na Jadranu će kiša i pljuskovi biti najjači i najobilniji, uz jako jugo koje će puhati u srijedu moguće su poplavljene rive te bujične poplave. U četvrtak poslijepodne smirivanje vremena i prestanak kiše, a vikend će kako se sada čini biti topao i sunčan! Uz još toplo more, bit će i za kupanje.