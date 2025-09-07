Frontalni poremećaji stižu u Hrvatsku: Meteorolog otkrio gdje će biti pljuskova i grmljavine

U polju smo povišenog tlaka, slijede stabilnije prilike, iako će anticiklona polako slabjeti. Naime, sa zapada kontinenta približavaju se frontalni poremećaji koji će u našim krajevima obilježiti sredinu novog tjedna. No, ispred njih stiže i malo topliji zrak.

NEDJELJA

Ujutro većinom sunčano, na istoku i jugu čak vedro. No, po kotlinama i uz obale rijeka mjestimice magla, osobito u Posavini. Na kopnu vjetar slab, a na moru još u početku umjerena, pod Velebitom i jaka bura, ali u slabljenju. Samo jutro svježije, prije svega u unutrašnjosti.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje većinom sunčano, ali bit će prolazno umjerene naoblake. Vjetar slab, a temperatura slična ili malo samo viša, bit će oko 25 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, mirno te toplo i vrlo toplo. Nešto više oblaka nakratko zapadnije oko gorja. Temperatura između 25 i 28 °C.

I u Dalmaciji pretežno sunčano, ali ne i sasvim vedro. No, bit će to uglavnom oni visoki prozirni oblaci koji ne kvare odviše dojam sunčanog vremena. Uz to će puhati slab, rijetko na otvorenome umjeren maestral te će biti vrlo toplo, nekima čak i vruće. Na sjevernom Jadranu sunčano uz samo malu naoblaku. Bura slaba i umjerena još u velebitskom kanalu, drugdje slab sjeverozapadni vjetar. Temperatura između 27 i 29 °C, u gorju oko 23-24 °C.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

U unutrašnjosti tjedan kreće sunčanije i toplije, ali za prvi dan škole valja računati na svježe, tek mjestimice i maglovito jutro. Od utorka južina i porast naoblake, a onda će u srijedu i četvrtak često biti kiše pa i pljuskova praćenih grmljavinom, najprije na zapadu zemlje. Pritom opet manje toplo, a prestanak kiše očekuje se tijekom petka.

Foto: Rtl

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu sunčano, vrlo toplo, u Dalmaciji i vruće, ali od utorka jačanje juga. Skupljat će se već oblaci na sjevernom dijelu, što će najaviti pogoršanje u srijedu i četvrtak. Bit će povremene kiše i pljuskova praćenih grmljavinom, ali moguće je i lokalno jače nevrijeme uz obilniju oborinu, u srijedu na sjevernom Jadranu, a u četvrtak uglavnom južnije. Smirivanje u petak. Uz kišu malo svježije, ali ostaje posvuda vrlo toplo.