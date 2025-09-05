Frontalni poremećaj okrznut će Hrvatsku: Meteorolog otkrio gdje i kada će biti pljuskova

Opet nam stiže malo topliji zrak u polju povišenog tlaka, ali ispred sve bližeg novog frontalnog poremećaja iz zapadne Europe. Dio toga tek će oslabljeno proći Alpe te u noći na subotu okrznuti naše krajeve i donijeti samo nakratko malo svježiji zrak.

PETAK

Ujutro još većinom vedro pa i mirno. No u unutrašnjosti mjestimice maglovito, osobito po kotlinama i uz obale rijeka gdje može lokalno biti baš one guste magle odajući pravi jesenski dojam. Srećom samo nakratko.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prevladavajuće sunčano pa i vrlo toplo, oko 28-29 °C, a nekima će se činiti i vruće. Nicat će sporadično oblaci dnevnog razvoja, ali vrlo rijetko može iz nekih od njih nakratko pasti i koja kap kiše. Zato jače naoblačenje stiže prema večeri uz češću kišu i pljuskove, neke izraženije, a može i zagrmjeti pa i prolazno zapuhati jak vjetar. Na istoku pretežno sunčano, ali uz razvoj oblaka postoji mala mogućnost za koji kraći pljusak oko slavonskog gorja. Tu je kiša vjerojatnija tek u noći na subotu. Vjetar slab, a temperatura između 29 i lokalno čak 32 °C.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine, tek pokoji manji oblak u zaobalju. Puhat će slab, tek mjestimice na otvorenome umjeren maestral. Temperatura mora oko 25 °C, a zraka većinom blizu 30 °C, iznad ponegdje u zaleđu. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano i gotovo bez vjetra. Bit će lokalno razvoja oblaka, osobito u Gorskom kotaru i uz samu granicu sa Slovenijom, gdje može onda biti kojeg izoliranog kraćeg pljuska. Temperatura između 28 i 30 °C, malo niža u višem gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U subotu postupno razvedravanje, ali danju svježije uz sjeverac. Doduše, još ujutro može mjestimice biti malo kiše. Slijede zatim stabilnije razdoblje do sredine idućeg tjedna. Ujutro svježe, mjestimice uz kratkotrajnu maglu, no danju već od nedjelje opet vrlo toplo, ponegdje i vruće.

Foto: Rtl

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu ostaje većinom sunčano, a ometati može samo prolazno pojačana, pod Velebitom na udare olujna bura u subotu. No, već drugi dio vikenda znatno mirniji. Temperatura bez veće promjene, dakle vrlo toplo ili ne odviše vruće. Okrenut će na jugo u srijedu s kojim će se početi skupljati sve više oblaka, a onda će porasti i vjerojatnost za kišu na sjevernom dijelu. No, do tada - suho.