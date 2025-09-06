Kraj ljetnog mira: Jugo i grmljavinski pljuskovi, ali temperatura i dalje visoka

Fronta se tijekom noći premjestila preko sjevernog dijela zemlje uz pljuskove i kiše, ali brzo će odmaknuti dalje na istok, a nad nama jačati stabilna anticiklona.

To će sjevernom i srednjem dijelu Jadrana donijeti jaku buru s olujnim udarima podno Velebita dok će južnije puhati uglavnom umjerena.

U središnjem dijelu unutrašnjosti ujutro će još biti povećane naoblake, a lokalno je moguće i malo kiše. U ostatku zemlje pretežno sunčano, a temperatura od 14 do 18 u unutrašnjosti i 19 do 23 na Jadranu.

Poslijepodne će još u zapadnijem dijelu biti prolazno više oblaka, ali ostaje uglavnom suho. Ono što će biti razlika u odnosu na gotovo cijeli tjedan je temperatura koja će sutra biti oko 25, dakle barem za 5 stupnjeva niža nego u petak.

U istočnom dijelu ovu promjenu vremena gotovo nećemo ni osjetiti. I u subotu sunčano, suho, a najviša temperatura između 24 i 28 stupnjeva. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak

Na srednjem i južnom Jadranu bura će poslijepodne slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Prevladavat će sunčano i vruće, najviša temperatura do 31 stupanj.

Na sjevernom dijelu bura će i poslijepodne biti jaka, a u Gorskom kotaru i poslijepodne može uz povećanu naoblaku pasti malo kiše. Na Jadranu sunčano, temperatura 28 do 30 dok će u gorju biti svježije u usporedbi s proteklim danima - između 20 i 23 stupnjeva.

Od nedjelje se opet vraćamo suhom i toplom vremenu, a dnevna temperatura rast će opet i do 30 stupnjeva. Svježija će biti jutra, često i uz maglu, a nova promjena vremena s kišom i pljuskovima stiže nam u drugoj polovici tjedna, no kako sada izgleda neće nam donijeti značajnije zahladnjenje.

Na Jadranu sunčano i stabilno također do sredine idućeg tjedna, a kiša i grmljavinski pljuskovi tada će zahvatiti samo sjeverni i dio srednjeg Jadrana. Mirno će biti i što se tiče vjetra također sve do srijede kad će zapuhati jako jugo što znači da će i more sljedećih dana biti i dalje toplo i ugodno za kupanje.