Meteorolog otkrio što nas čeka na početku nove školske godine: 'Nalazimo se u grebenu anticiklone'

U novi tjedan i novu školsku godinu kreće se razmjerno stabilnim vremenskim prilikama. Nalazimo se u grebenu anticiklone. Približavaju nam se doduše poremećaji sa zapada kontinenta, no na vrijeme počinju utjecati krajem sutrašnjeg dana.

Nešto vlage zadržava se još u našoj blizini prema istoku, ali u višim slojevima atmosfere.

PONEDJELJAK

Ujutro još nešto zaostalih slojevitih oblaka, ali uglavnom na istoku i jugu zemlje. Više vedrine u zapadnijim predjelima, osobito na sjevernom Jadranu. Po kotlinama i nizinama mjestimice valja računati na pojavu magle, osobito u Posavini. Naime, vjetar će gotovo potpuno izostati, a tek će ponegdje duž obale biti slabog burina, na otvorenome sjeverozapadnjaka.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, ali opet će stići nešto više visoke naoblake, posebice u sjevernije krajeve gdje će izglednije prolazno sakriti sunce. No, suho, mirno, a temperatura slična ili malo viša, oko 27 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, tek prema kraju dana opet visoka, ali većinom prozirna naoblaka. Temperatura između 27 i 29 °C.

U Dalmaciji prevladavajuće sunčano uz većinom slab, samo rijetko i umjeren maestral. Prolazno povećana naoblaka kasnije navečer, ali ostaje suho, kao i vrlo toplo, u zaleđu ponegdje i vruće. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano. Sunčanije ranije popodne, a onda prema kraju dana postupan porast naoblake, najprije u Istri. No, bit će to opet samo visoki slojeviti oblaci. Temperatura oko 27-28 °C, malo niža u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Od utorka vrijeme po južini, ali u početku još uglavnom suho pa i malo toplije. Bit će to uvod u kišovitiju srijedu i četvrtak, ponegdje uz izraženije pljuskove, posebice u Gorskoj Hrvatskoj.

Foto: Rtl

Djelomično razvedravanje u petak, a za vikend opet nešto oblačnije, no uz samo povremeno malo kiše. Temperatura nakon utorka malo niža, ali ostaje danju toplo i vrlo toplo.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u utorak jačanje juga, skupljat će se sve više oblaka, a već potkraj dana je koji pljusak moguć u Istri. No, češća, lokalno i obilnija oborina kao i nevere s jakim na udare olujnim jugom na sjevernom dijelu tijekom srijede, a u noći na četvrtak i duž ostatka obale.

Foto: Rtl

Bit će manje toplo, ali od petka opet sunčanije uz sjeverozapadnjak.