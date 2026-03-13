FREEMAIL
HRVATSKI MAESTRO U FOKUSU /

Veliko iskušenje za Luku Modrića: Italija na nogama, jedna stvar promijenila sve

Veliko iskušenje za Luku Modrića: Italija na nogama, jedna stvar promijenila sve
Foto: Marco Canoniero/Alamy/Profimedia

Modriću ugovor s Milanom istječe na kraju sezone i samo o jemu ovisi hoće li ga produžiti

13.3.2026.
10:24
Maj Gašparac
Marco Canoniero/Alamy/Profimedia
Modrić igra sjajnu sezonu u talijanskom Milanu i klub ga želi privoliti da produži ugovor te da ostane na San Siru još jednu sezonu, a prema informacijama koje je objavila Gazzetta dello Sport, ta je opcija Luki postala jako primamljiva.

Ugovor koji je Modrić potpisao vrijedi do kraja ove sezone, ali sadrži opciju produljenja na još jednu godinu, do lipnja 2027. Ključno je da aktivacija te opcije ovisi isključivo o njegovoj odluci. Uprava, trener Allegri i suigrači ne skrivaju da ga svakodnevno nagovaraju da ostane.

Najutjecajniji talijanski sportski dnevnik, La Gazzetta dello Sport, sažeo je bit situacije na svojoj naslovnici:

"Milan, ljubavi moja. Modrić je u iskušenju da ostane zbog Lige prvaka. San Siro mu kliče, a Rossoneri žele reprizu."

Milan će sljedeće godine gotovo sigurno igrati Ligu prvaka, a upravo je to glavni adut Rossonera jer vjeruju da Luka ne bi propustio priliku ponovno zaigrati u najelitnijem europskom natjecanju kojega je s Real Madridom osvajao šest puta.

