Ljutić: 'Nitko nije zadovoljan tko ne osvoji medalju, ali sam se trudila'

U utrci u kojoj je domaća 35-godišnja heroina Federica Brignone popunila kolekciju olimpijskih odličja u veleslalomu osvojivši svoje drugo zlato u Cortini d'Ampezzo, najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić je završila na 17. mjestu, što joj je najbolji plasman na olimpijskim igrama.

"Nije medalja, tako da na olimpijskim igrama vjerojatno nitko nije zadovoljan tko ne osvoji medalju, ali skijanje je bilo bolje i trudila sam se, tako da nemam za čim žaliti", rekla je 22-godišnja Zagrepčanka po završetku prve od dviju disciplina u kojima će nastupiti na olimpijskoj stazi skijaškog centra Tofane.

U konačnici je za pobjednicom zaostala za 1.51 sekundu, nadmašivši Brignone za 60 stotinki u drugoj vožnji, u kojoj je imala treći rezultat. Problem je bila prva vožnja, zaostatak od 2.11 sekundi, i dvije pogreške na osjetljivim dijelovima staze, koji su joj odnijeli priliku da se bori za olimpijska odličja, od kojih je ostala udaljena 89 stotinki.

"Nije bilo idealno, pogotovo u prvoj. Ja bih izdvojila dva dijela: luk u kojem me jako spustilo pa sam morala oduzeti puno tempa da ulovim sljedeća vrata i na zadnjem skoku sam previše oduzela brzine. Nažalost, nije prošlo dobro. Pripremila sam se dobro za drugu vožnju i bolje sam skijala, uz ovu malu pogrešku u liniji na zadnjem dijelu."

Druga veleslalomska vožnja je svakako ohrabrujuća pred slalom koji je na rasporedu u srijedu, 18. veljače. Treće vrijeme je dokaz da suradnja s novim serviserom, Mislavom Samaržijom, donosi rezultat.

"Sad smo sve jako pojednostavnili. To su sve isti modeli skija, sve sam probala na treningu da vidimo koje bolje rade, koje su brže. Idealno je da serviser vodi brigu o tome što imam na nogama i da vjerujem tome sto posto. Na zagrijavanju sam probala dva para skija i na jednom od njih sam vozila utrku."

Ponovno je osjetila i dio staze na kojem će se upustiti u borbu za odličja.

"Vidjela sam taj dio staze, iako slalom ide po drugom dijelu staze. No, vidjela sam ovaj donji dio. Trenirala sam ovdje već slalom, tako da mi je to poznato."

Do slaloma će imati dva dana za trening, ali i dovoljno vremena za druge aktivnosti. Zrinka voli pogledati natjecanja i u drugim sportovima. Prije dva dana je pokušala otići na natjecanje u skeletonu, ali joj naglo bila spriječena.

"Htjela sam ići pogledati skeleton, ali sam se morala vratiti u hotel zbog doping kontrole. Na kraju nisam stigla pogledati. Možda nešto ulovim. I curling mi je 'fora', umirujuće je", rekla je Zrinka uz osmijeh koji joj ponovno sve češće na licu.

