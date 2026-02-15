FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAVRŠILA 17. /

Ljutić: 'Nitko nije zadovoljan tko ne osvoji medalju, ali sam se trudila'

Ljutić: 'Nitko nije zadovoljan tko ne osvoji medalju, ali sam se trudila'
×
Foto: Stefano Rellandini/afp/profimedia

Ljutić je podbacila u prvoj vožnji, ali je zato drugu odradila fenomenalno i završila treća. U ukupnom ju je poretku ipak stajalo 23. mjesto iz prve utrke, pa je u ukupnom poretku bila 17.

15.2.2026.
15:43
Hina
Stefano Rellandini/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

 U utrci u kojoj je domaća 35-godišnja heroina Federica Brignone popunila kolekciju olimpijskih odličja u veleslalomu osvojivši svoje drugo zlato u Cortini d'Ampezzo, najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić je završila na 17. mjestu, što joj je najbolji plasman na olimpijskim igrama

"Nije medalja, tako da na olimpijskim igrama vjerojatno nitko nije zadovoljan tko ne osvoji medalju, ali skijanje je bilo bolje i trudila sam se, tako da nemam za čim žaliti", rekla je 22-godišnja Zagrepčanka po završetku prve od dviju disciplina u kojima će nastupiti na olimpijskoj stazi skijaškog centra Tofane.

U konačnici je za pobjednicom zaostala za 1.51 sekundu, nadmašivši Brignone za 60 stotinki u drugoj vožnji, u kojoj je imala treći rezultat. Problem je bila prva vožnja, zaostatak od 2.11 sekundi, i dvije pogreške na osjetljivim dijelovima staze, koji su joj odnijeli priliku da se bori za olimpijska odličja, od kojih je ostala udaljena 89 stotinki. 

"Nije bilo idealno, pogotovo u prvoj. Ja bih izdvojila dva dijela: luk u kojem me jako spustilo pa sam morala oduzeti puno tempa da ulovim sljedeća vrata i na zadnjem skoku sam previše oduzela brzine. Nažalost, nije prošlo dobro. Pripremila sam se dobro za drugu vožnju i bolje sam skijala, uz ovu malu pogrešku u liniji na zadnjem dijelu."

Druga veleslalomska vožnja je svakako ohrabrujuća pred slalom koji je na rasporedu u srijedu, 18. veljače. Treće vrijeme je dokaz da suradnja s novim serviserom, Mislavom Samaržijom, donosi rezultat.

"Sad smo sve jako pojednostavnili. To su sve isti modeli skija, sve sam probala na treningu da vidimo koje bolje rade, koje su brže. Idealno je da serviser vodi brigu o tome što imam na nogama i da vjerujem tome sto posto. Na zagrijavanju sam probala dva para skija i na jednom od njih sam vozila utrku."

Ponovno je osjetila i dio staze na kojem će se upustiti u borbu za odličja.

"Vidjela sam taj dio staze, iako slalom ide po drugom dijelu staze. No, vidjela sam ovaj donji dio. Trenirala sam ovdje već slalom, tako da mi je to poznato."

Do slaloma će imati dva dana za trening, ali i dovoljno vremena za druge aktivnosti. Zrinka voli pogledati natjecanja i u drugim sportovima. Prije dva dana je pokušala otići na natjecanje u skeletonu, ali joj naglo bila spriječena.

"Htjela sam ići pogledati skeleton, ali sam se morala vratiti u hotel zbog doping kontrole. Na kraju nisam stigla pogledati. Možda nešto ulovim. I curling mi je 'fora', umirujuće je", rekla je Zrinka uz osmijeh koji joj ponovno sve češće na licu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hristo Stoičkov za RTL Danas otkrio koju glazbu obožava: 'Volim ono što je bilo u Jugoslaviji'

Zrinka LjutićSkijanjeVeleslalomZimske Olimpijske Igre 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx