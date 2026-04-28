Kako se iza kulisa spremaju zvijezde? Marko Grubnić otvorio je 'svoja vrata' i iznenadio fanove

Modni stilist Marko Grubnić (43) na svom je Instagram profilu podijelio detaljan uvid u proces koji stoji iza svakog njegovog javnog pojavljivanja.

U svojoj objavi, Grubnić je duhovito prokomentirao česte zahtjeve s kojima se susreće. "I onda kada mi netko kaže - ma dođi samo kratko, to ti je dvije minute, samo nam daš kratku izjavu... Možda vama to je samo dvije minute, ali meni je dva dana spremanja, ulaganja, truda, rada", napisao je stilist, dajući svojim pratiteljima rijetku priliku da zavire iza kulisa.

Njegova fotogalerija započinje procesom transformacije. Na fotografijama ga vidimo kako sjedi dok mu vizažistica nanosi šminku, zatim kako koristi sprej za samotamnjenje, a kasnije kako mu frizer pažljivo stilizira kosu. Cijeli proces ne izgleda nimalo jednostavno, a fotografije otkrivaju i trenutke opuštanja, poput onog u kojem Grubnić uživa u komadu pizze, pokazujući da i glamurozne pripreme imaju svoju ležernu stranu.

Kao završni pečat, Grubnić je objavio ilustraciju Mirande Priestly, lika iz kultnog filma "Vrag nosi Pradu", uz njezin poznati citat: "That's all" (To je sve).

Inače, Marko se pojavio na svečanoj premijeri nastavka spomenutog film, a svojim izgledom oduševio je prisutne, ali i pratitelje na društvenim mrežama.

