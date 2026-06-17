Pobijedio konkurenciju, a u Hrvatsku stiže s cijenom od 25.999 €: 'Daje samopouzdanje'

Kia EV2 pokazao je izvanredne performanse i učinkovitost u stvarnim uvjetima na ljetnom testu NAF El Prix EV, najvećem svjetskom neovisnom testu električnih vozila koji provode Norveška automobilska federacija (NAF) i Motor.

Na ljetnom El Prix EV testu, održanom 3. lipnja u Oslu, Kia EV2 sa standardnom baterijom od 42,2 kWh dosegnuo je domet od 325 km - 17 km iznad svoje kombinirane WLTP vrijednosti od 308 km - premašujući 105% svoje službene brojke.

Ovaj rezultat rangirao je EV2 na prvo mjesto među svim testiranim kompaktnim i srednje velikim električnim vozilima, potvrđujući njegovu vodeću učinkovitost u stvarnom svijetu u klasi (12,4 kWh/100 km).

Pod istim uvjetima - suhim cestama i temperaturama između 12 i 18°C - prototip EV2 GT-Line Long Range*, opremljen baterijom od 61,0 kWh i 19-inčnim kotačima, postigao je 428 km, premašivši svoj ciljani domet od 418 km i dosegnuvši više od 102% svoje kombinirane WLTP brojke. Nadmašio je većinu vozila u testu, s prosječnom potrošnjom energije od 13,8 kWh/100 km.

Foto: MARTIN MEINERS

'Dizajniran prema stvarnim potrebama kupaca'

"Postizanje najboljih performansi u stvarnim uvjetima među kompaktnim i srednje velikim vozilima u NAF Summer El Prix EV testu snažna je potvrda inženjeringa EV2 usmjerenog na kupca", rekao je Pablo Martinez Masip, potpredsjednik za proizvode, marketing i korisničko iskustvo Kia Europe. "Premašivši 105 % svog WLTP raspona, EV2 jasno pokazuje izvanrednu učinkovitost i pouzdanost. Ovi neovisni rezultati potvrđuju da je EV2 dizajniran prema stvarnim potrebama kupaca - pružajući pouzdanu svakodnevnu upotrebljivost, a istovremeno vozačima daje samopouzdanje za daljnja putovanja, bilo da se radi o svakodnevnim putovanjima na posao ili duljim putovanjima na odmor."

Ovi rezultati potvrđuju snažne performanse EV2 na NAF zimskom testu ranije ove godine, kada je prototip EV2 GT-Line Long Range prešao 310,6 km u najhladnijem zabilježenom izdanju. Zajedno, oni ističu dosljedne i pouzdane performanse modela u različitim konfiguracijama pogonskog sklopa.

Foto: martin meiners photography

Test NAF El Prix, koji se održava i zimi i ljeti, procjenjuje sve modele električnih vozila pod identičnim stvarnim uvjetima vožnje i punjenja kako bi kupcima pružio pouzdane podatke. Ovi rezultati postavljanja mjerila pokazuju da je EV2 u potpunosti sposoban za vožnju u stvarnom svijetu, od gradske mobilnosti do dužih putovanja.

Prodaja počinje 24. lipnja: Promo cijena 25.999 eura

Kia EV2 je potpuno električni SUV B-segmenta i najkompaktnije električno vozilo marke do sada. Dizajniran je kao primarno kućansko vozilo, ciljajući na jedan od najprodavanijih europskih segmenata. EV2 je konstruiran kako bi pružio snažnu upotrebljivost i učinkovitost u stvarnom svijetu, s predvidljivim performansama i svakodnevnom pouzdanošću.

Foto: martin meiners photography

Obje opcije baterija rade na arhitekturi od 400V. U optimalnim uvjetima, brzo punjenje istosmjernom strujom od 10 do 80 posto traje 29 minuta za verziju sa standardnim dometom i oko 30 minuta za model s dugim dometom. Po prvi put u Kijinom modelu prilikom lansiranja, EV2 podržava i AC punjenje od 11 kW i 22 kW.

EV2 je Kijin drugi namjenski električni model koji se proizvodi u Kia AutoLand Slovakia u Žilini. Izvedba sa standardnim dometom od 42,2 kWh trenutno je u proizvodnji, a izvedbe s dugim dometom od 61,0 kWh i GT Line slijede od lipnja 2026.

Dok prvi EV2 primjerci već stižu u prodajne salone diljem Hrvatske, prodaja počinje 24. lipnja. Cijene su već poznate - za ograničen broj vozila i trenutnu isporuku u promotivnoj ponudi World Cup cijena je od 25.999 eura.