Bit će to godina kakvu dugo nismo vidjeli: Ovo su automobili koje se najviše isplati čekati

Električni automobili konačno postaju pristupačni, hibridi zreliji nego ikad, a veliki proizvođači pripremaju modele koji bi mogli obilježiti cijelo desetljeće.

Godina 2026. ne donosi samo nove automobile – donosi zaokret u filozofiji ponude, gdje tehnologija, cijena i dizajn napokon dolaze u ravnotežu.

Ako razmišljate o kupnji novog automobila, ovo je pregled onoga što vas čeka – i zašto bi se čekanje moglo isplatiti.

Što nam donose najveći proizvođači u 2026.?

Renault – emocija, dizajn i električna budućnost

Renault u 2026. ulazi s jasnom porukom: električni automobili ne moraju biti dosadni – ni preskupi.

Najviše se očekuje Renault Twingo Electric, mali gradski EV retro dizajna koji cilja na kupce željne jednostavne i povoljne električne mobilnosti. Ako Renault ispuni obećanja o cijeni, Twingo bi mogao postati jedan od ključnih gradskih automobila nove generacije.

Uz njega stiže i Renault FlexEVan (Trafic E-Tech Electric), električni dostavni kombi koji pokazuje koliko Renault ozbiljno shvaća elektrifikaciju i u poslovnom segmentu.

Posebnu pažnju nedavno je izazvao Renault Filante, futuristički koncept koji je imao svoju premijeru kao vizija budućih Renaultovih modela. Iako zasad nije najavljen kao serijski automobil, Filante jasno pokazuje novi dizajnerski i tehnološki smjer marke – maksimalnu aerodinamičku učinkovitost, minimalizam i snažan identitet.

Volkswagen – električni nasljednik Pola i novi gradski SUV

Volkswagen 2026. napokon kreće u ozbiljan napad na pristupačni EV segment.

U fokusu je VW ID.2, električni hatchback koji se često opisuje kao električni Polo. Ciljana cijena oko 25.000 eura mogla bi ga učiniti jednim od najvažnijih automobila desetljeća.

Uz njega dolazi i VW ID. Cross, kompaktni električni SUV koji cilja najpopularniji segment u Europi. Volkswagen ovim modelima želi dokazati da električni automobili mogu biti masovni proizvod, a ne luksuz.

Peugeot – poznata formula, modernizirana tehnologija

Peugeot se u 2026. oslanja na provjerene adute.

Najvažniji novitet bit će Peugeot 308 facelift, s osvježenim dizajnom, modernijim interijerom i bogatom ponudom pogona – od klasičnih benzinskih i hibridnih do plug-in hibrida i električne verzije. Peugeot jasno cilja kupce koji žele izbor, a ne prisilu.

Toyota – hibrid ostaje kralj, ali EV dolazi

Toyota ostaje vjerna svojoj strategiji pouzdanosti i postupne tranzicije.

Dolazi nova generacija Toyote RAV4, i dalje snažno oslonjena na hibridne i plug-in hibridne pogone. Paralelno s time, Toyota širi električnu ponudu s modelom C-HR+, potpuno električnim crossoverom namijenjenim urbanim kupcima.

Škoda – električni SUV za obitelji

Škoda u 2026. predstavlja Škodu Epiq, kompaktni električni SUV koji bi mogao postati pravi hit u srednjoj Europi. Očekuju se prostrana unutrašnjost, dobar domet i cijena oko 25.000 eura – kombinacija po kojoj je Škoda već poznata.

Hyundai – širenje Ioniq obitelji

Hyundai nastavlja snažno gurati električnu ofenzivu.

Najavljuje se Hyundai Ioniq 3, električni kompakt, dok Ioniq 5 dobiva facelift s većom baterijom i boljom učinkovitošću. Posebno zanimljiv je Hyundai Ioniq 9, veliki električni SUV s tri reda sjedala, koji pokazuje da su EV-i spremni i za obiteljske potrebe.

Kia – pristupačni EV i snažni SUV-ovi

Kia u 2026. donosi jedan od najzanimljivijih malih električnih modela – Kiju EV2, mali električni crossover koji bi trebao biti među najpovoljnijima na tržištu.

Uz njega stiže i Kia EV4, kao i nove ili osvježene verzije SUV-ova poput Seltosa Hybrid i Sorenta, čime Kia pokriva gotovo sve ključne segmente.

Honda – novi početak električne ere

Honda u 2026. započinje potpuno novo poglavlje s 0-Series modelima – električnim SUV-om i limuzinom razvijenima isključivo kao EV-i. Fokus je na učinkovitosti, softveru i autonomiji, dok hibridi i dalje ostaju važni u ponudi.

Pravila igre se konačno mijenjaju

Ova godina donosi električne automobile koji više nisu kompromis, već realna alternativa klasičnim modelima. Uz to, hibridi ostaju snažna opcija za one koji još nisu spremni na potpuni prijelaz.

Ako planirate kupnju novog automobila – 2026. bi mogla biti godina u kojoj se pravila igre konačno mijenjaju.

TOP 5 modela koje se najviše isplati čekati

1. Volkswagen ID.2

Električni hatchback veličine Pola s ciljanom cijenom oko 25.000 eura. Ako Volkswagen ispuni obećanja, ID.2 bi mogao postati „narodni EV“ Europe.

2. Renault Twingo Electric (nova generacija)

Mali gradski električni automobil koji cilja na jednostavnost, nisku cijenu i prepoznatljiv dizajn. Idealno rješenje za gradsku vožnju bez kompromisa.

3. Škoda Epiq

Električni SUV za obitelji koje žele prostor, praktičnost i razumnu cijenu. Škoda ovdje ima potencijal ponoviti uspjeh Octavije – samo u EV obliku.

4. Hyundai Ioniq 3

Kompaktni električni model koji popunjava prazninu između klasičnih hatchbackova i SUV-ova. Očekuje se dobar domet i napredna tehnologija po korektnoj cijeni.

5. Kia EV2

Jedan od najpristupačnijih električnih crossovera na tržištu. Ako Kia zadrži agresivnu cjenovnu politiku, EV2 bi mogao biti pravi hit među mlađim kupcima i gradskim obiteljima.