Izgleda suptilno, a ide brutalno: Započela je uzbudljiva era automobila, ovo je dokaz!

Na briselskom salonu automobila, europskoj je publici premijerno predstavljen Zeekr 7GT, novi električni karavan koji ambiciozno cilja na sam vrh premium segmenta.

Iza marke Zeekr stoji kineski automobilski div Geely, vlasnik Volva i Polestara, a model 7GT predstavlja odvažan spoj skandinavskog dizajna, napredne kineske tehnologije i performansi koje mogu posramiti i neke superautomobile.

S početnom cijenom od oko 46.000 eura i isporukama koje kreću već u srpnju, 7GT ima sve adute da uzdrma tržište kojim dominiraju njemački proizvođači.

Foto: Jens Mommens/evolution/momenol Images/shutterstock Editorial/profimedia

Dizajn s europskim potpisom, tehnologija s istoka

Iako dolazi iz Kine, Zeekr 7GT je automobil s dubokim europskim korijenima. Dizajniran u Geelyjevom studiju u Švedskoj, odlikuje se čistim, minimalističkim i elegantnim linijama koje su u skladu s ukusom europskih kupaca.

Dugačak 4,8 metara i izrazito širok, s niskom linijom krova i dinamičnim proporcijama, 7GT ostavlja dojam profinjenog i moćnog shooting brake modela. Umjesto agresivnih i nametljivih detalja, dizajneri su se odlučili za suptilnu eleganciju koja će se lako uklopiti na europske prometnice.

Ispod te smirene vanjštine krije se tehnološka platforma koja pomiče granice. Zeekr 7GT temelji se na PMA2+ arhitekturi razvijenoj u suradnji s Volvom, a njezin ključni element je napredni 800-voltni električni sustav. Upravo ta tehnologija omogućuje ono što je trenutno najveći adut ovog modela, brzinu punjenja bez premca na europskom tržištu.

Punjenje: Od 10 do 80 posto za 13 minuta

Anksioznost zbog dometa i dugotrajno čekanje na punionicama najveće su prepreke masovnijem prihvaćanju električnih vozila. Zeekr 7GT taj problem rješava na spektakularan način.

Zahvaljujući 800-voltnoj arhitekturi, automobil podržava DC punjenje snagom do čak 480 kW. U praksi to znači da se manja, litij-željezo-fosfatna (LFP) baterija kapaciteta 75 kWh može napuniti s deset na 80 posto za samo 13 minuta. Većoj, nikal-mangan-kobalt (NMC) bateriji od 100 kWh za isti zadatak treba tek tri minute više.

Zeekr navodi podatak koji najbolje ilustrira ovaj tehnološki skok: samo deset minuta na dovoljno snažnom punjaču dovoljno je za dodavanje čak 340 kilometara dometa. Ovisno o verziji, ukupan WLTP doseg kreće se od 519 kilometara za osnovni model do impresivnih 655 kilometara za inačicu Long Range s pogonom na stražnje kotače.

Foto: Jens Mommens/evolution/momenol Images/shutterstock Editorial/profimedia

Do stotke za 3,3 sekunde!

Performanse su jednako zapanjujuće. Već osnovni model s jednim motorom i stražnjim pogonom razvija 310 kW (416 KS), što je dovoljno za ubrzanje do 100 km/h za 5,3 sekunde. Vrh ponude, model Privilege AWD s dva motora, na sve kotače isporučuje kombiniranu snagu od 475 kW (637 KS) i 710 Nm okretnog momenta. Ovaj obiteljski karavan do "stotke" sprinta za nevjerojatne 3,3 sekunde, dok je maksimalna brzina za sve modele elektronički ograničena na 210 km/h.

Kako bi se ta snaga držala pod kontrolom, brine se ovjes s dvostrukim poprečnim ramenima sprijeda i multi-link arhitekturom straga, dok najopremljenija verzija dolazi i s prilagodljivim zračnim ovjesom.

Luksuz i praktičnost u modernom pakiranju

Unutrašnjost nastavlja priču o spoju skandinavskog minimalizma i visoke tehnologije. Kabina je prostrana i prozračna, s panoramskim staklenim krovom i materijalima visoke kvalitete, poput Nappa kože na sjedalima. Vozačkim okruženjem dominiraju digitalni zasloni.

Ispred vozača nalazi se 13-inčna instrumentna ploča, dok je središnji infotainment zaslon dijagonale 15 inča. Posebno se ističe ogroman 35,5-inčni head-up zaslon s proširenom stvarnošću koji ključne informacije projicira izravno na vjetrobransko staklo.

Jedan od najzanimljivijih detalja, dostupan u Privilege opremi, jesu automatska vrata koja vozač može otvoriti ili zatvoriti za putnike bez napuštanja svog sjedala. Unatoč sportskoj liniji, praktičnost nije zanemarena. Prtljažnik nudi osnovni kapacitet od 456 litara, a tu je i dodatni prostor za pohranu ispod prednjeg poklopca.

Zeekr je s modelom 7GT pokazao da kineski proizvođači više nisu samo sljedbenici, već predvodnici u ključnim područjima poput tehnologije punjenja. Nudeći paket koji objedinjuje elegantan dizajn, vrhunsku tehnologiju, zapanjujuće performanse i premium dojam po cijeni koja je osjetno niža od njemačke konkurencije, Zeekr postavlja nove standarde i šalje jasnu poruku da je na europskom tržištu električnih automobila započela nova, uzbudljiva era.

>>> U našoj fotogaleriji pogledajte kako izgleda novi Zeekr 7GT