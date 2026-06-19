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OSNOVANA PRVA BANKA KRVI /

Jedna doza može spasiti četiri života! Ako imate psa ovo biste trebali znati

Baš kao i ljudi, i psi ponekad trebaju transfuziju krvi kako bi preživjeli. A kako bi pomoć stigla na vrijeme, na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu osnovana je prva banka krvi za pse. 

Jednog dana mogla bi spasiti nečiji život. No prije toga, Astra mora dokazati da je spremna za posebnu ulogu – onu donorice krvi. 

Dok za nju sve izgleda kao još jedan posjet veterinaru, njezina krv mogla bi spasiti čak četiri pseća života.  "Od jednog darivanja krvi psa koji ima minimalno 25 kila mi možemo u prosjeku izraditi 4 krvna pripravka što znači da time možemo spasiti i do 4 života, u nekim slučajevima čak i više", kazala je Iva Benvin, koordinatorica Banke krvi VEF.

S psima, vlasnicima i veterinarima bila je Mia Franceković. Više doznajte u prilogu. 

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19.6.2026.
7:21
RTL Danas
PsiVeterinarski Fakultet U Zagrebu
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