Od europskih fondova do Erasmusa: Što EU donosi Slavoniji?

PANEL RASPRAVA /

'Kako Europska unija mijenja Slavoniju' - tema je ovo panel rasprave održane u Osijeku. Namijenjena je mladima, korisnicima europskih projekata, javnim ustanovama i svim zainteresiranim građanima. O mogućnostima koje pružaju europske politike i fondovi te kako utječu na obrazovanje, zapošljavanje i svakodnevni život lokalne zajednice govorili su sudionici panela iz Europskog parlamenta, Grada Osijeka i udruga civilnog društva.

'Mladi osjećaju pripadnost Europskoj uniji što je super, međutim i dalje ne osjećaju nekakvo povjerenje prema institucijama Europske unije', kaže Mirna Šostarko iz DKolektiv, organizacije za društveni razvoj.

'Rekla bih su mladi upoznati s mogućnostima i prilikama koje nam nudi članstvo u Europskoj uniji, ali negdje zapinjemo između realizacije svega toga što nam ona nudi. Mladi znaju za prilike u praksi. Često ih koriste, putuju, odlaze na mobilnosti, priključuju se Erasmusa za studente, ali isto tako vole ugostiti druge mlade koji im dolaze iz drugih europskih zemalja', kaže Ana Delimar iz Udruge Breza.