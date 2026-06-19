Žgela na svoj način otkrio kakav je protivnik: 'Nisu ga ni treneri baš gledali puno'

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'nema srljanja' /

Mario Žgela u svom je stilu najavio okršaj protiv Denija Mirnića. Priznao je da nije detaljno proučavao protivnika, ali je poručio kako ga to previše ne opterećuje.

"Sigurno očekujem dobar meč i dobru tučnjavu. Nadam se nokautu i idem po nokaut, ali neću odmah srljati po njega", rekao je Žgela.

FNC 32 gledajte u subotu 20. lipnja na Voyo!

Otkrio je i da nije previše analizirao Mirnića te da je priprema za borbu prepuštena stožeru.

"O njemu nisam puno ni gledao, kao ni o većini protivnika. Treniramo, spremamo se za borbu, a treneri slažu taktiku", kazao je.

Na opasku voditelja da možda treneri ipak detaljnije proučavaju protivnika, Žgela je kroz smijeh odgovorio da ni oni nisu imali previše materijala za analizu.

"Nisu ni oni puno gledali", našalio se Žgela u opuštenoj atmosferi uoči nastupa na FNC-u 32.