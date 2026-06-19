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BORILAČKI SPEKTAKL /

FNC se vraća u Osijek! Evo kako i gdje pratiti gledati Pejića i Šikića

FNC se vraća u Osijek! Evo kako i gdje pratiti gledati Pejića i Šikića
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Glavni program večeri donosi poslasticu za dugogodišnje pratitelje MMA scene

19.6.2026.
13:15
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
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Srce Slavonije ponovno će kucati u ritmu udaraca. Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, najavila je svoj povratak u Osijek za subotu, 20. lipnja 2026. godine. Dvorana Gradski vrt, s početkom u 19:00 sati, bit će poprište FNC 32 spektakla koji donosi sudar legendi u glavnoj borbi večeri, ali i povratak miljenika domaće publike koji će tražiti pobjede pred svojim navijačima.

Gdje i kako gledati prijenos uživo?

Za sve ljubitelje mješovitih borilačkih vještina koji događaj neće moći pratiti s tribina, glavni kanal za praćenje akcije iz Osijeka bit će streaming servis Voyo. Prijenos će biti dostupan gledateljima u Hrvatskoj, kao i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji, čime se potvrđuje regionalni doseg organizacije. Za pristup je potrebna aktivna pretplata, a velika prednost je što će snimke svih borbi ostati dostupne na platformi i nakon završetka priredbe, omogućujući fanovima da ponovno pogledaju najbolje trenutke. 

Okršaj veterana i povratak slavonskih ratnika

Glavni program večeri donosi poslasticu za dugogodišnje pratitelje scene: sraz veterana Filipa 'Nitra' Pejića i Vladimira 'Sunshinea' Šikića. Riječ je o dvojici boraca koji su uvelike doprinijeli popularizaciji MMA u regiji, a njihov okršaj u lakoj kategoriji obećava beskompromisnu borbu. Ipak, dvorana će zasigurno proključati tijekom nastupa lokalnih heroja. Mario Žgela, poznat po snazi i atraktivnim nokautima, ulazi u kavez protiv Denija Mirnića. Ništa manje uzbuđenja ne očekuje se ni u nastupu Andreja 'AK 47' Kedveša, koji će se publici predstaviti u dinamičnom "ultimate kickboxing" formatu protiv Vadima Lungua. Popis borbi nudi i druge intrigantne mečeve, poput međunarodnih okršaja između Argentinca Laureana Staropolija i Čeha Jakuba Bahnika te Nizozemca Agyja Sardarija i Karomatula Sufieva.

FNC 32 u Osijeku profilira se kao jedan od najjačih događaja godine. Spoj legendarnih imena i lokalnih zvijezda jamstvo je večeri pune adrenalina koju će svi ljubitelji borbi dugo pamtiti.

Fnc 32Voyo
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