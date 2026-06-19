Humanitarni turnir na Ugljanu oživio tradiciju staru 20 godina: Evo o čemu se radi

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Na Ugljanu se i ovog ljeta održava humanitarni turnir koji je nastao iz dugogodišnje lokalne tradicije rekreativnog nogometa na moru. Kako je pojasnio Lovro Majer, ideja je stara više od 15 godina, kada je njegov prijatelj s improviziranim golovima na plaži pokrenuo prvo druženje koje je ubrzo postalo popularno među mještanima i ekipom.

Kasnije je, uz pomoć prijatelja Davora Fabulića koji je donio golove iz Amerike, projekt dodatno zaživio i postao pravi mali ljetni hit. Nakon dulje pauze od gotovo 15 godina, turnir je ponovno oživljen prošle godine, kada je Majer imao više slobodnog vremena i odlučio ponovno pokrenuti ovu sportsku i humanitarnu priču na Ugljanu.