Otkriveni detalji koliko novca ulagači žele 'istresti' u Hajduk: 'Ne tražimo ništa!'

Vijest o potencijalnoj bogatoj ponudi koja bi u Hajduk stigla kao dosad neviđena financijska injekcija potresla je hrvatsku javnost, a sada se javio bliski prijatelj i poslovni partner vlasnika tvrtke White Bit, Volodimira Nosova, te otkrio financijske detalje.

"Službena ponuda WhiteBita doći će u Hajduk u ponedjeljak ili utorak. Riječ je o ugovoru kojim bi bilo zajamčeno petogodišnje sponzorstvo u ukupnoj vrijednosti od 10 milijuna eura neto, odnosno dva milijuna godišnje. U tom će ugovoru biti i puno bonusa koji bi trebali povećati naše sponzorstvo u tih pet godina", rekao je Ivica Pirić za Sportske novosti.

"Naš je plan Hajduku osigurati najmanje 5 do 10 milijuna eura godišnje. I još smo na te iznose spremni dodatno financijski pomoći u dovođenju pojedinih igrača koji bi trebali osnažiti Hajduk igračkom klasom."

Brojni se navijači Hajduka pitaju u 'čemu je kvaka' i što ulagači traže zauzvrat.

"Ne tražimo ništa. Svašta se priča i piše, toliko gluposti koje nemaju veze s istinom. Ne tražimo dionice, postotke, kamate, ni bilo što četvrto ili peto. Hajduk je u evidentnom financijskom problemu i mi mu želimo pomoći.", rekao je Pirić pa zaključio:

"Uložit ćemo koliko treba da se stvori moćan Hajduk."