Petero ljudi poginulo u padu aviona u Teksasu: Letjelica udarila u tlo pri velikoj brzini
Petero ljudi poginulo je u padu malog aviona koji se srušio u četvrtak navečer u blizini Austina u Teksasu, priopćile su lokalne vlasti u petak.
Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) i Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo (FAA) istražuju pad zrakoplova Cessna 421C, koji se dogodio oko 23:25 u mjestu Wimberley u Teksasu, piše Reuters.
Ured za domovinsku sigurnost i upravljanje hitnim situacijama okruga Hays priopćio je da su hitne službe izašle na teren te dodao kako preliminarni podaci pokazuju da se letjelica u trenutku pada kretala velikom brzinom.
Iz agencije su potvrdili kako je drugi zrakoplov, koji se u vrijeme nesreće nalazio u blizini, sigurno sletio u New Braunfelsu.
