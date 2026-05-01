Petero ljudi poginulo u padu aviona u Teksasu: Letjelica udarila u tlo pri velikoj brzini

Petero ljudi poginulo je u padu malog aviona koji se srušio u četvrtak navečer u blizini Austina u Teksasu, priopćile su lokalne vlasti u petak.

Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) i Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo (FAA) istražuju pad zrakoplova Cessna 421C, koji se dogodio oko 23:25 u mjestu Wimberley u Teksasu, piše Reuters.

New photos show the scene of a small plane crash near Wimberley last night. Five adults died after the aircraft went down late Thursday, Hays County officials said Friday.

Ured za domovinsku sigurnost i upravljanje hitnim situacijama okruga Hays priopćio je da su hitne službe izašle na teren te dodao kako preliminarni podaci pokazuju da se letjelica u trenutku pada kretala velikom brzinom.

Iz agencije su potvrdili kako je drugi zrakoplov, koji se u vrijeme nesreće nalazio u blizini, sigurno sletio u New Braunfelsu.

