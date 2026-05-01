FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISTRAGA U TIJEKU /

Petero ljudi poginulo u padu aviona u Teksasu: Letjelica udarila u tlo pri velikoj brzini

×
Foto: Screenshot/ X Austin Statesman

Ured za domovinsku sigurnost i upravljanje hitnim situacijama okruga Hays priopćio je da se letjelica u trenutku udara kretala velikom brzinom

1.5.2026.
17:49
Tesa Katalinić
VOYO logo
VOYO logo

Petero ljudi poginulo je u padu malog aviona koji se srušio u četvrtak navečer u blizini Austina u Teksasu, priopćile su lokalne vlasti u petak.

Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) i Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo (FAA) istražuju pad zrakoplova Cessna 421C, koji se dogodio oko 23:25 u mjestu Wimberley u Teksasu, piše Reuters.

Ured za domovinsku sigurnost i upravljanje hitnim situacijama okruga Hays priopćio je da su hitne službe izašle na teren te dodao kako preliminarni podaci pokazuju da se letjelica u trenutku pada kretala velikom brzinom.

Iz agencije su potvrdili kako je drugi zrakoplov, koji se u vrijeme nesreće nalazio u blizini, sigurno sletio u New Braunfelsu.

POGLEDAJTE VIDEO: Mještani nakon pada aviona: 'Pilot danas može slaviti rođendan, drugi puta se rodio'

Pad AvionaTragedijaTeksas
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike