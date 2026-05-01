TAJNA DIPLOMACIJA /

Iran poslao novi prijedlog za kraj rata: Trumpova administracija ne želi otkriti detalje

Iran poslao novi prijedlog za kraj rata: Trumpova administracija ne želi otkriti detalje
Foto: CHIP SOMODEVILLA/Getty images/Profimedia

Iran je predstavio novu ponudu usmjerenu na nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama kako bi se trajno okončao rat

1.5.2026.
19:10
Hina
CHIP SOMODEVILLA/Getty images/Profimedia
Bijela kuća rekla je u petak da neće otkriti detalje privatnih diplomatskih razgovora, kada je upitana za novi iranski prijedlog o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama, podnesen pakistanskim posrednicima.

"Ne otkrivamo detalje privatnih diplomatskih razgovora. Predsjednik Donald Trump bio je jasan da Iran ne može posjedovati nuklearno oružje, a pregovori se nastavljaju da bi se osigurala kratkoročna i dugoročna nacionalna sigurnost SAD-a", rekla je glasnogovornica Anna Kelly Reutersu.

Iran je predstavio novu ponudu usmjerenu na nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama kako bi se trajno okončao rat, izvijestila je u petak službena iranska novinska agencija IRNA.

Trump odbio prethodnu ponudu Irana

Prekid vatre stupio je na snagu 8. travnja, nakon gotovo 40 dana izraelskih i američkih zračnih napada na Iran i uzvratnih udara Teherana u regiji, a mirovni pregovori su od tada u zastoju.

Samo je jedan krug pregovora održan 11. travnja u Pakistanu, ali nije završio uspjehom. Hormuški tjesnac Iran i dalje blokira, dok Washington održava blokadu iranskih luka.

Ranije ovog tjedna, Teheran je dao prethodnu ponudu koju je Donald Trump odbio.

Ideja Irana navodno je bila da se rasprave o nuklearnom pitanju odgode za kasniji datum, prenio je američki Axios.

To je središnje pitanje za Sjedinjene Države i Izrael, koji optužuju Iran da želi razviti nuklearno oružje što je optužba koju Iran poriče.

