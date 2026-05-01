TEKUĆI PREGOVORI /

Iran povukao novi potez za kraj rata: Teheran poslao novu ponudu SAD-u za nastavak pregovora

Iran povukao novi potez za kraj rata: Teheran poslao novu ponudu SAD-u za nastavak pregovora
Foto: Profimedia

Prekid vatre stupio je na snagu 8. travnja, nakon gotovo 40 dana izraelskih i američkih zračnih napada na Iran i uzvratnih udara Teherana u regiji, a mirovni pregovori su od tada u zastoju

1.5.2026.
16:32
Hina
Iran je predstavio novu ponudu usmjerenu na nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama kako bi se trajno okončao rat, izvijestila je u petak službena iranska novinska agencija IRNA.

"Islamska Republika je u četvrtak navečer predala tekst svog najnovijeg prijedloga Pakistanu, posredniku u pregovorima sa Sjedinjenim Državama“, rekla je agencija, bez navođenja pojedinosti.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. travnja, nakon gotovo 40 dana izraelskih i američkih zračnih napada na Iran i uzvratnih udara Teherana u regiji, a mirovni pregovori su od tada u zastoju.

Raniju ponudu Trump odbio

Samo je jedan krug pregovora održan 11. travnja u Pakistanu, ali nije završio uspjehom. Hormuški tjesnac Iran i dalje blokira, dok Washington održava blokadu iranskih luka.

Ranije ovog tjedna, Teheran je dao prethodnu ponudu koju je Donald Trump odbio. Ideja Irana navodno je bila da se rasprave o nuklearnom pitanju odgode za kasniji datum, prenio je američki Axios. To je središnje pitanje za Sjedinjene Države i Izrael, koji optužuju Iran da želi razviti nuklearno oružje što je optužba koju Iran poriče.

U sklopu tekućih pregovora, iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u petak je telefonski razgovarao sa svojim kolegama iz Saudijske Arabije, Katara, Turske, Iraka i Azerbajdžana o "inicijativama Islamske Republike usmjerenim na okončanje rata", prema izjavi ministarstva.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
