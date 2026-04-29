NESREĆA U AUSTRALIJI /

Avion se srušio na hangar i zapalio, vlasti upozorile: 'Zatvorite vrata i prozore'

Foto: Conflict Radar/X

Aerodrom je zatvoren za sav promet, a iz zračne luke najavili su suradnju s hitnim službama

29.4.2026.
8:24
Dunja Stanković
Mali avion zapalio se nakon što se zabio u hangar kada je pokušao sletjeti u australsku zračnu luku Parafield na sjeveru Adelaida u srijedu. 

Lokalni mediji javljaju da se nesreća dogodila u 14 sati po lokalnom vremenu, odnosno oko dva sata ujutro po hrvatskom vremenu. 

Policija i hitne službe izašle su na teren u blizini Kings Roada, nakon dojave o padu zrakoplova koji je pokušao sletjeti, navodi policija koju citira Mirror. 

Područje je evakuirano, a hitne službe su na terenu. 

Zatvoren aerodrom

Glasnogovornik zračne luke potvrdio je nesreću. Aerodrom je zatvoren za sav promet, a iz zračne luke najavili su suradnju s hitnim službama. 

Za sada nema potvrde koliko je ljudi bilo u zrakoplovu, kao ni u hangaru. 

Na fotografijama s mjesta nesreće vidi se gusti crni dim. Vlasti su pozvale stanovnike da ostanu u kućama i zatvore prozore i vrata. 

Stanovnik Ben, koji se zatekao u blizini zračne luke, kazao je da je vidio veliki požar u hangaru za avione. "Vidio sam više vatrogasnih vozila i više hitnih službi koje su krenule tamo", ispričao je. 

POGLEDAJTE VIDEO: Već ste kupili avionsku kartu, hoće li vam odmor propasti? 'Što će dalje biti? Ne možemo predvidjeti'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
