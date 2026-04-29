Avion se srušio na hangar i zapalio, vlasti upozorile: 'Zatvorite vrata i prozore'
Aerodrom je zatvoren za sav promet, a iz zračne luke najavili su suradnju s hitnim službama
Mali avion zapalio se nakon što se zabio u hangar kada je pokušao sletjeti u australsku zračnu luku Parafield na sjeveru Adelaida u srijedu.
Lokalni mediji javljaju da se nesreća dogodila u 14 sati po lokalnom vremenu, odnosno oko dva sata ujutro po hrvatskom vremenu.
Policija i hitne službe izašle su na teren u blizini Kings Roada, nakon dojave o padu zrakoplova koji je pokušao sletjeti, navodi policija koju citira Mirror.
Područje je evakuirano, a hitne službe su na terenu.
Zatvoren aerodrom
Glasnogovornik zračne luke potvrdio je nesreću. Aerodrom je zatvoren za sav promet, a iz zračne luke najavili su suradnju s hitnim službama.
Za sada nema potvrde koliko je ljudi bilo u zrakoplovu, kao ni u hangaru.
Na fotografijama s mjesta nesreće vidi se gusti crni dim. Vlasti su pozvale stanovnike da ostanu u kućama i zatvore prozore i vrata.
Stanovnik Ben, koji se zatekao u blizini zračne luke, kazao je da je vidio veliki požar u hangaru za avione. "Vidio sam više vatrogasnih vozila i više hitnih službi koje su krenule tamo", ispričao je.
POGLEDAJTE VIDEO: Već ste kupili avionsku kartu, hoće li vam odmor propasti? 'Što će dalje biti? Ne možemo predvidjeti'