Avion se srušio na hangar i zapalio, vlasti upozorile: 'Zatvorite vrata i prozore'

Mali avion zapalio se nakon što se zabio u hangar kada je pokušao sletjeti u australsku zračnu luku Parafield na sjeveru Adelaida u srijedu.

Lokalni mediji javljaju da se nesreća dogodila u 14 sati po lokalnom vremenu, odnosno oko dva sata ujutro po hrvatskom vremenu.

Policija i hitne službe izašle su na teren u blizini Kings Roada, nakon dojave o padu zrakoplova koji je pokušao sletjeti, navodi policija koju citira Mirror.

A small plane crashed into a hangar at Parafield Airport in South Australia, with multiple people reportedly on board, according to local media.

Thick plumes of smoke were seen rising from the scene, prompting ongoing evacuations at the airport.

NOW: Plane Crash South Australia



A small plane has reportedly crash into the hanger at Parafield Airport in South Australia.



Emergency crews are attending. There is no official confirmation on casualties at this stage.



Authorities advising people to please avoid the area.

Područje je evakuirano, a hitne službe su na terenu.

Zatvoren aerodrom

Glasnogovornik zračne luke potvrdio je nesreću. Aerodrom je zatvoren za sav promet, a iz zračne luke najavili su suradnju s hitnim službama.

Za sada nema potvrde koliko je ljudi bilo u zrakoplovu, kao ni u hangaru.

Na fotografijama s mjesta nesreće vidi se gusti crni dim. Vlasti su pozvale stanovnike da ostanu u kućama i zatvore prozore i vrata.

Stanovnik Ben, koji se zatekao u blizini zračne luke, kazao je da je vidio veliki požar u hangaru za avione. "Vidio sam više vatrogasnih vozila i više hitnih službi koje su krenule tamo", ispričao je.

