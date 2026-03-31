Evo kad i gdje možete gledati spektakularnu utakmicu Hrvatske protiv Brazila

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Kolumbije uspješno je otvorila američku turneju u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nakon preokreta i slavlja od 2-1 u Orlandu, izabranike Zlatka Dalića čeka još veći izazov i pravi nogometni spektakl. Na istom stadionu, Camping World u Orlandu, Vatreni će odmjeriti snage s jednom od najjačih svjetskih reprezentacija, Brazilom.

Bit će to prvi susret ovih dviju nogometnih velesila nakon onog dramatičnog četvrtfinala Svjetskog prvenstva u Kataru, koje je Hrvatskoj donijelo jednu od najvećih pobjeda u povijesti. Stoga, ova prijateljska utakmica nosi poseban naboj i predstavlja ključni test za Vatrene uoči nadolazećeg Mundijala.

Svi ljubitelji nogometa u Hrvatskoj morat će ostati budni do kasno u noć kako bi pratili ovaj dvoboj. Utakmica između Hrvatske i Brazila na rasporedu je u noći s utorka na srijedu. Prema hrvatskom vremenu, susret počinje u srijedu, 1. travnja 2026. godine, u 02:00 sata ujutro. Po lokalnom vremenu u Orlandu bit će utorak, 31. ožujka, u 20:00 sati. Utakmicu možete gledati na kanalu Nove TV na platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu je pratiti na portalu Net.hr.

Američka turneja kao ključna proba za Svjetsko prvenstvo

Ovi susreti u Sjedinjenim Američkim Državama dio su prijateljske serije "Put do 26", u kojoj uz Hrvatsku i Brazil sudjeluju i Kolumbija te Francuska. Turneja je osmišljena kao idealna prilika za testiranje uvjeta i atmosfere koja će momčadi dočekati na Svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić izrazio je zadovoljstvo zbog organizacije ovako jakih provjera tri mjeseca uoči početka natjecanja.

"Drago mi je što smo za ožujak dogovorili ovako jake provjere jer ćemo tako dobiti najbolju sliku u kakvoj smo formi i na čemu ćemo najviše trebati raditi. Pritom uvijek koristimo taj termin u ožujku na osnaživanju zajedništva i atmosfere u ekipi, pa je dobro što ćemo biti na jednom mjestu, osjetiti malo Ameriku i pritom igrati protiv suparnika s drugačijim stilom od uobičajenog europskog", izjavio je Dalić, dodavši: "O Brazilu ne moram puno ni govoriti, uvijek je to jedna od najjačih reprezentacija na svijetu koja ima samo jednu ambiciju - osvojiti naslov svjetskog prvaka."

Sličnog je mišljenja i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, koji je naglasio ugled koji Hrvatska uživa u svijetu nogometa.

"Znamo da izbornik Dalić uoči velikih natjecanja voli imati jake suparnike. Brazil i Kolumbija su svjetski vrh, a sama činjenica da su Brazilci za protivnike odabrali Francusku i Hrvatsku pokazuje kakav status imamo u svjetskom nogometu", poručio je Kustić.

Pobjeda nad Kolumbijom kao vjetar u leđa

Vatreni u dvoboj s Brazilom ulaze s optimizmom nakon pobjede protiv Kolumbije. Iako je Dalić na teren poslao "šareni" sastav, odmarajući neke ključne igrače poput Luke Modrića, Josipa Šutala i Andreja Kramarića, Hrvatska je pokazala karakter i snagu. Kolumbijci, koji su nastupili u najjačem sastavu, poveli su već u drugoj minuti preko Jhona Ariasa. Ipak, Hrvatska se brzo vratila. Mladi Luka Vušković poravnao je u šestoj minuti svojim prvijencem u nacionalnom dresu, da bi pobjedu i potpuni preokret osigurao Igor Matanović pogotkom glavom u 43. minuti. U drugom dijelu Petar Musa je dva puta pogađao okvir gola, potvrdivši dobru igru Hrvatske.

S druge strane, Brazil u ovaj susret ulazi nakon poraza. U prijateljskoj utakmici odigranoj u Foxboroughu, Brazilci su izgubili od Francuske rezultatom 1-2, pa će protiv Hrvatske tražiti iskupljenje i povratak pobjedničkim navikama.

Sjećanje na dramu u Kataru i povijest dvoboja

Ovaj susret bit će šesti međusobni okršaj Hrvatske i Brazila, a prethodni je svima ostao u posebnom sjećanju. U četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 2022. godine u Kataru, Vatreni su nakon herojske borbe i penal-drame izbacili velikog favorita. Nakon 1-1 u produžecima, Hrvatska je bila preciznija s bijele točke i izborila polufinale.

Prije toga, Brazil je bio uspješniji. Prvi susret odigran je u Splitu 2005. godine i završio je prijateljskih 1-1. Godinu kasnije, na otvaranju SP-a u Njemačkoj, Brazil je slavio s 1-0. Na otvaranju domaćeg Mundijala 2014. godine Brazilci su bili bolji s 3-1, a slavili su i u prijateljskom ogledu 2018. u Liverpoolu s 2-0.

Cijene ulaznica i atmosfera u Orlandu

Interes za utakmice hrvatske reprezentacije u SAD-u je velik, a organizatori su se odlučili na zanimljiv potez s cijenama ulaznica. Iako je Brazil na papiru znatno atraktivniji protivnik, ulaznice za taj susret bile su jeftinije. Najpovoljnije ulaznice za dvoboj s Kolumbijom koštale su 103 dolara, dok su se za spektakl protiv Brazila mogle nabaviti već po cijeni od 85 dolara. Naravno, cijene za najbolja mjesta uz sam teren dosezale su i do šest tisuća dolara. Ne sumnjamo da će, bez obzira na cijenu, Vatreni imati snažnu podršku s tribina, s obzirom na brojnu hrvatsku zajednicu na Floridi.

Pred nama je, dakle, više od obične prijateljske utakmice. To je provjera snaga, taktičko nadmudrivanje i susret koji nosi ogroman prestiž. Za Hrvatsku je to prilika da još jednom pokaže da pripada samom vrhu svjetskog nogometa i da s pravom cilja na novi veliki rezultat na Svjetskom prvenstvu. Za navijače je to prilika za uživanje u vrhunskom nogometu i prisjećanje na slavne katarske dane.

