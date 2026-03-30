Blaž Slišković Azzurrima: 'Da sam Talijan, ne bi bio jako optimističan, a evo čega se trebate bojati'

Ulaznica za Svjetsko prvenstvo dijeli se u Zenici. Samo je jedna, a žele je i BiH i Italija.

Za obje reprezentacije stigao je trenutak istine, a utakmicu je za talijanski Tuttomercato najavio i legendarni igrač Hajduka te bivši izbornik BiH, Blaž Slišković.

"U posljednjih pet ili šest godina naša momčad nije postigla velike rezultatee, ali u posljednjih godinu i pol, dolaskom Barbareza, stvari su se dramatično promijenile. Izbornik je odlučio pozvati puno mladih, energičnih igrača, željnih da brane dres ove nacije i malo po malo, naša razina igre se poboljšala", pojasnio je Baka kojeg Talijani pamte po sjajnim igrama u dresu Pescare.

Zanimalo je Talijane zašto reprezentacija igra u Zenici.

"To je mali, vrlo vruć stadion. Logistički je savršen jer se nalazi u srcu Bosne, blizu svih većih gradova poput Banje Luke, Mostara i Sarajeva. Navijači stoga mogu doći iz svih krajeva. Kad sam bio izbornik, i sam sam birao da reprezentacija igra u Zenici. Igrali smo u Sarajevu nekoliko puta, ali više volim Zenicu, koja je mali stadion s tribinama odmah pored terena. I teren je odličan. U konačnici, ekološki gledano, zenički stadion je savršen."

Bosna i Hercegovina nije samo Džeko?

"Demirović ima kvalitetu. Opasan igrača koji igra za Stuttgart. Iza njega su zanimljivi igrači poput Dedića iz Benfice i Kolašinca, kojeg jako dobro poznajete. Njegovo iskustvo je važno. Sviđa mi se Bajraktarević, koji je ofenzivni krilni igrač koji igra za PSV Eindhoven i mladi je igrač u usponu. Smatram da je vratar Nikola Vasilj, koji igra za St. Pauli u Njemačkoj, pouzdan."

Entuzijazam mladih

Talijani su priupitali postoji li novi Slišković?

"Možda postoji, ali teško mi je imenovati jednog. I prije svega, ova bosanska momčad ima drugačiju filozofiju, koja se manje temelji na talentu nego na timskom radu. Imaju kompaktnu momčad, poput jedne cjeline. Onda, naravno, tu je Edin Džeko, koji je veliki prvak. Barbarez, međutim, pokušava učvrstiti momčad; još uvijek ima dvije godine ugovora i usredotočit će se na pronalaženje drugih dobrih igrača za odlazak na Europsko prvenstvo."

Italija je favorit na papiru?

"Recimo samo da da sam Talijan, ne bih bio jako optimističan. Naravno, na papiru su Azzurri favoriti, ali onda je tu teren. Bosna ima kvalitetu, igra kod kuće i, vođena paklenim navijačima, u biti će imati igrača više. Mislim da se sve može dogoditi; ne vidim favorita u ovoj utakmici."

Čega se Italija mora bojati?

"Svakako entuzijazma mladih igrača, koji će dati 120% za Bosnu. A naša reprezentacija je jaka u prekidima; imaju tri ili četiri velika igrača koji mogu zabijati. Pogledajte što se dogodilo u Walesu. To je aspekt na kojem izbornik naporno radi na treningu."

Kako je doživljeno Dimarcovo slavlje?

"Normalno je, kao Bosanac, uopće se nisam uvrijedio. Dimarco je slavio jer bi Italija, teoretski, imala veće šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo protiv Bosne, pa što? Nema ništa loše u tome, to je njegovo mišljenje i to je u redu."

