Talijani strahuju od terena u Zenici, a Gattuso poručuje: 'S Hajdukom sam igrao i na puno lošijim'
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

'Igrači trebaju misliti na igru, a ne na teren'

30.3.2026.
21:55
Hina
Izbornik talijanske nogometne reprezentacije Gennaro Gatusso kazao je u ponedjeljak kako vjeruje u svoje igrače i nada se da će oni pokazati svu kvalitetu koju imaju u predstojećoj utakmici s reprezentacijom Bosne i Hercegovine koja će odlučiti koja od te dvije momčadi ide na Svjetsko prvenstvo koje će se ovoga ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. 

Gatusso je to kazao u Zenici na konferenciji za novinstvo održanoj uoči odlučujućeg meča doigravanja u okvoru kvalifikacija za mundijal koji je zakazan za utorak navečer. 

"Nadamo se da nećemo nikoga razočarati. Kroz našu povijest i kada nismo bili najjači, znali smo ostvariti rezultate. Uz duh, domoljublje i ponos ali i žrtvu koju ćemo podnijeti, vjerujem da možemo doći do našeg cilja", kazao je talijanski izbornik.

Iako teren na zeničkom stadionu Bilino polje nije idealan Gatusso je istaknuo kako to ne može biti izlika za eventualnu lošu igru.

"Teren je prihvatljiv, a ja sam s Hajdukom igrao i na mnogo lošijim terenima. I da je lošiji, mora se igrati. Igrači trebaju misliti na igru, a ne na teren", kazao je Gatusso.

Bosnu i Hercegovinu ocijenio je kao protivnika vrijednog poštovanja istaknuvši dobru fizičku spremnost njenih nogometaša ali i vrijednost igrača kakav je Edin Džeko o kojemu je govorio biranim riječima.

Ne uspije li se Italija ovoga puta plasirati na svjetsko prvenstvo Gatusso je najavio kako je za to spreman podnijetu svu odgovornost.

Kapetan talijanske reprezentacije Gianluigi Donnarumma najavio je kako će on i njegovi suigrači u zenici u utorak dati sve od sebe.

"Moramo dati maksimum ali i biti čvrsti. Spremni smo pružiti ono što navijači očekuju", kazao je vratar talijanske reprezentacije.

Gennaro GattusoSvjetsko Prvenstvo 2026.
