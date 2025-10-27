Svećenik zapjevao ispred mladenaca pjesmu koju definitivno ne biste očekivali

Otac Joe McGrath iz irskog Longforda iznenadio je nedavno mladenku, mladoženju i njihove goste tako što je pri svršetku ceremonije vjenčanja zapjevao "Wonderwall", kultni hit engleskog benda Oasis.

Raspjevani svećenik zatražio je od okupljenih da mu se pridruže, pa ih na kraju i nasmijao kada ih je upitao: "Ovo baš i niste očekivali, zar ne?"

Snimka je ovih dana postala viralna, a nas je podsjetila kako vrijeme leti jer je ta čuvena pjesma nastala prije točno trideset godina!

Neslužbena himna Britpopa

Pjesma "Wonderwall" je, naime, objavljena 30. listopada 1995., te je postala neslužbenom himnom Britpop pokreta, odnosno neizbježna zvučna kulisa svake zabave, puba i logorske vatre sredinom devedesetih.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zanimljivo, dugo se vjerovalo da je Noel Gallagher "Wonderwall" napisao za svoju tadašnju djevojku, a kasnije suprugu Meg Mathews, međutim Gallagher je kasnije demantirao tu teoriju i otkrio pravo, apstraktnije značenje.

Za sam izraz inspiraciju je pronašao u albumu Wonderwall Music Georgea Harrisona iz 1968., prvom solo izdanju bilo kojeg člana Beatlesa. Riječ je preuzeo zbog njezine evokativne prirode, sugerirajući spektakularnu, gotovo nedostižnu nagradu koju predstavljaju ljubav i spasenje.

Bilo kako bilo, pjesma je postigla ogroman globalni uspjeh. Iako je u Velikoj Britaniji dosegnula tek drugo mjesto na ljestvicama, u Americi je postala jedini top 10 hit Oasisa.

Srušila rekord na Spotifyu

Njezina sveprisutnost pretvorila ju je u kulturni fenomen, ali pomalo i u klišej. Postala je pjesma koju svaki početnik uči svirati na gitari, što je dovelo do urbane legende o natpisima u glazbenim trgovinama koji zabranjuju njezino sviranje.

Ipak, njezin status nadišao je sve žanrove, o čemu svjedoče brojne obrade – od intimne verzije Ryana Adamsa do jazz interpretacije Brada Mehldaua.

Čak se i Jay-Z na Glastonbury festivalu 2008. narugao Noelovim kritikama na račun hip-hopa izvodeći upravo "Wonderwall" pred desecima tisuća ljudi.

U svakom slučaju popularnost pjesme i dalje ne jenjava, pa tako vrijedi reći da je u listopadu 2020. postala prva pjesma iz 1990-ih koja je premašila milijardu streamova na platformi Spotify.