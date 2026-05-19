Od kuhinje do crvenog tepiha: Zvijezde 'Igre chefova' zablistale na Story Hall of Fame

Sinoćnja 24. dodjela nagrada Story Hall of Fame okupila je brojna poznata lica domaće scene u impresivnom ambijentu novootvorenog HNK2. Ovogodišnje izdanje održano je u znaku francuskog cabareta, a večer su dodatno obogatili plesni nastupi i upečatljivi prizori inspirirani kultnim mjuziklom Cabaret.

Posebnu pažnju privukli su chefovi RTL-ovog kulinarskog showa "Igra chefova”, koji su zajedno stigli na jedan od najvažnijih društvenih događaja godine. Među uzvanicima su bili Stiven Vunić, Tibor Valinčić i Toni Boban, a društvo im je pravila i voditeljica emisije Marijana Batinić.

Kulinarska ekipa iskoristila je večer za opušteno druženje i uživanje u elegantnoj atmosferi događanja, a dobro raspoloženje nije izostalo. Uz brojne uzvanike iz svijeta televizije, glazbe i glume, chefovi su vrijeme provodili u razgovoru, fotografiranju i razmjeni dojmova sa scene, pokazujući kako se odlično snalaze i izvan kuhinje.

Glavne zvijezde večeri bili su Franka Batelić i Fabijan Komljenović, koji je ovoga puta preuzeo i ulogu voditelja programa. Večer inspirirana francuskim cabaretom donijela je dašak glamura, a HNK2 pretvoren je u pozornicu ispunjenu raskošnim kostimima, plesom i elegantnom atmosferom.

S obzirom na to da je Story Hall of Fame već više od dva desetljeća jedno od najvažnijih okupljanja domaće javne scene, ni ove godine nisu izostala brojna poznata imena. Među njima su se istaknuli upravo chefovi iz „Igre chefova”, koji su pokazali da, osim što osvajaju publiku kulinarskim vještinama, itekako znaju uživati i u glamuru domaćih eventa.

