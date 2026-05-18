Sve što čeka Dalića i ekipu: Evo koji je detaljni plan i program Hrvatske za SP

Nakon što je izbornik Zlatko Dalić u ponedjeljak objavio popis igrača za Svjetsko prvenstvo, službene pripreme za World Cup kreću 25. svibnja u Rijeci.

Tijekom priprema "Vatreni" će imati i dvije pripreme utakmice. U utorak, 2. lipnja na riječkoj Rujevici će odmjeriti snage protiv Belgije, a pet dana kasnije u Varaždinu protiv Slovenije.

U utorak, 9. lipnja hrvatska reprezentacija će putovati u svoju američku bazu u u Alexandriji u saveznoj državi Virginia, u blizini glavnog grada SAD-a, Washingtona.

U Alexandriji će Hrvatska boraviti tijekom natjecanja po skupinama. Prvi ispit na SP-u Dalićevi odabranici će imati 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske, potom slijedi ogled protiv Paname u Torontu 23. lipnja, a četiri dana kasnije protiv Gane u Philadelphiji.

VATRENI ITINERAR

18. svibnja - popis igrača za SP

25. svibnja - početak priprema (Rijeka)

1. lipnja - Zadnji rok za prijavu 26 igrača za SP

2. lipnja - Priprema utakmica protiv Belgije (Rujevica)

7. lipnja - Pripremna utakmica protiv Slovenije (Varaždin)

9. lipnja - dolazak u kamp u Alexandriji

17. lipnja - Utakmica 1. kola protiv Engleske u Dallasu (po hrvatskom vremenu u 22h)

23. lipnja - Utakmica 2. kola protiv Paname u Torontu (po hrvatskom vremenu u 1 sat ujutro 24. lipnja)

27. lipnja - Utakmica 3. kola protiv Gane u Philadelphiji (po hrvatskom vremenu u 23 h)