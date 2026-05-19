Novi detalji krvoprolića u džamiji: 'Nikada nismo doživjeli ovakvu tragediju'

Dvojica tinejdžera otvorila su u ponedjeljak vatru u kompleksu Islamskog centra San Diega u Kaliforniji, ubivši trojicu muškaraca ispred džamije, od kojih je jedan bio zaštitar, prije nego što su obojica osumnjičenika pronađena mrtva, izgleda od samonanesenih rana od vatrenog oružja, navodi policija.

Sva djeca koja pohađaju školu koja je dio Islamskog centra - najveće džamije u regiji blizu granice s Meksikom - pronađena su i na sigurnom su nakon pucnjave, koja je izbila neposredno prije 12 sati po lokalnom vremenu, rekao je šef policije San Diega Scott Wahl.

Wahl je rekao da je FBI pozvan da pomogne u istrazi incidenta, koji, po njegovim riječima, vlasti tretiraju kao zločin iz mržnje, iako nije naveden motiv za oružano nasilje.

Napad prije velikog muslimanskog blagdana

Napad se dogodio tjedan dana prije velikog muslimanskog blagdana Kurban-bajrama.

"Nikada nismo doživjeli ovakvu tragediju", rekao je Taha Hassane, imam i ravnatelj Islamskog centra, u razgovoru s novinarima. "Krajnje je nečuveno ciljati bogomolju."

Deseci policajaca pozvani na mjesto događaja naišli su na tijela trojice muškaraca povezanih s džamijom koji su ustrijeljeni ispred zgrade, uključujući zaštitara za kojeg kažu da je vjerojatno pomogao spriječiti daljnje krvoproliće.

Ubrzo nakon toga policija je otkrila tijela dvojice tinejdžera u dobi od 17 i 19 godina u vozilu nasred ulice. Umrli su od ozljeda samonanesenih vatrenim oružjem, rekao je Wahl na konferenciji za novinare.

Detalji još uvijek nejasni

Otprilike u vrijeme kada je policija masovno reagirala na pucnjavu kod džamije, ispaljeni su hici i na vrtlara nekoliko blokova dalje, iako vlasti nisu pojasnile vjeruju li istražitelji da su dva incidenta povezana. Vrtlar nije ozlijeđen, rekao je Wahl.

Wahl je rekao da je 50 do 100 policajaca iz cijelog područja San Diega odmah odgovorilo na prvi poziv zbog pucnjave i u roku od četiri minute okupilo se oko džamije, koja se nalazi u stambeno-poslovnoj četvrti Clairemont u drugom najmnogoljudnijem kalifornijskom gradu.

Na snimkama lokalnih televizijskih postaja vide se deseci patrolnih automobila na mostu na autocesti pored Islamskog centra, policajci koji su uperili puške u objekt i njihova vozila koja su okružila kompleks.

Policija nije pucala

Policajci u punoj opremi viđeni su na krovu džamije blizu kupole, a televizijske snimke s mjesta događaja prikazivale su naoružane policajce na terenu kako se probijaju kroz kompleks.

Wahl je rekao da policija nije ispalila nijedan hitac.

Islamski centar u Clairemontu najveća je džamija u okrugu San Diego i u njemu se nalazi Akademija Bright Horizon, škola koja pruža islamsko obrazovanje, prema njihovoj web stranici.