Muslimani danas slave najveći blagdan: Znate li kako se čestita i što znači ta čestitka?

Nakon mjeseca ramazana, ispunjenog postom, molitvom i duhovnim pročišćenjem, muslimani diljem svijeta danas s radošću slave jedan od najvećih islamskih blagdana – Ramazanski bajram. Ovaj trodnevni praznik, poznat i kao "festival prekida posta", kruna je jednomjesečnog odricanja i predstavlja vrijeme obiteljskog okupljanja, solidarnosti i obnove duhovne snage.

Ramazanski bajram, koji pada prvog dana mjeseca ševala, desetog mjeseca islamskog lunarnog kalendara, simbolizira svojevrsnu duhovnu pobjedu. Nakon što su tijekom ramazana postili od zore do zalaska sunca, odričući se hrane, pića, loših misli i djela, vjernici ovaj blagdan doživljavaju kao "praznik položenog ispita". To je proslava uspješno savladanih iskušenja, jačanja volje i produbljivanja vjere.

Iako označava kraj strogog posta, Bajram nije samo povratak svakodnevnim navikama. Njegova suština je zadržati strpljenje, suosjećanje i disciplinu stečenu tijekom ramazana te prenijeti te vrijednosti u ostatak godine. Zbog bogate trpeze na kojoj dominiraju slastice, često se naziva i "Slatki bajram".

Kako se ispravno čestita Bajram?

U našim krajevima tradicionalna i najprepoznatljivija čestitka je "Bajram šerif mubarek olsun". Ova rečenica nije samo formalni pozdrav, već nosi duboko simboličko značenje.

Sastavljena je od riječi iz tri jezika: perzijskog, arapskog i turskog. "Bajram" na perzijskom znači praznik, "šerif" je arapska riječ za plemenitog, a "mubarek" znači blagoslovljen. Turski glagolski dodatak "olsun" znači "neka bude". U slobodnom prijevodu, čestitka glasi: "Neka ti je blagoslovljen plemeniti praznik".

Foto: Shutterstock

Na ovu se čestitku tradicionalno odgovara riječima "Allah razi olsun", što znači "Neka Allah bude zadovoljan tobom/vama". Iako je duža čestitka najsvečanija, u upotrebi su i kraći oblici poput "Sretan Bajram". Diljem svijeta najraširenija je arapska čestitka "Eid Mubarak", koja se prevodi kao "blagoslovljen blagdan".

Običaji koji okupljaju obitelj i zajednicu

Proslava Bajrama započinje u zoru prvog dana i prožeta je običajima koji naglašavaju čistoću, zajedništvo i brigu za druge.

Od bajram-namaza do obiteljske trpeze

Pripreme počinju rano ujutro. Vjernici se kupaju, koriste najbolje mirise i oblače najljepšu odjeću, koja je često nova. Prije odlaska u džamiju preporučuje se pojesti nešto slatko, poput neparnog broja hurmi, što simbolizira prekid posta. Središnji događaj jutra je bajram-namaz, zajednička molitva u džamijama koja se klanja otprilike 45 minuta nakon izlaska sunca.

Jedan od stupova islama koji dolazi do izražaja upravo prije bajram-namaza jest zekat al-fitr. Riječ je o obaveznoj milostinji koju imućniji vjernici daju siromašnima kako bi i oni mogli dostojanstveno i radosno proslaviti blagdan. Ovaj čin osigurava da nitko u zajednici ne bude zaboravljen te jača osjećaj solidarnosti i jednakosti.

Dani darivanja i sjećanja

Prvi dan Bajrama tradicionalno je rezerviran za najužu obitelj. Nakon povratka iz džamije, ukućani jedni drugima čestitaju, a zatim se okupljaju na svečanom ručku, najčešće kod najstarijih članova obitelji. Djeca s posebnim veseljem iščekuju ovaj dan jer obilaze rodbinu i susjede, a zauzvrat dobivaju "bajramluk" ili "bajram-banku", dar u obliku novca ili slatkiša.

Drugi dan Bajrama poznat je kao Dan šehida i posvećen je sjećanju na preminule. Toga se dana obilaze mezarja (groblja), uče se molitve za duše umrlih i obnavljaju se sjećanja na one koji više nisu s nama. Treći dan predviđen je za druženje s prijateljima, susjedima i daljnjom rodbinom, čime se krug blagdanskog zajedništva širi izvan obitelji.

Ramazanski bajram je, stoga, mnogo više od festivala hrane i slavlja. To je blagdan koji slavi vjeru i izdržljivost, vrijeme mirenja zavađenih, jačanja obiteljskih i susjedskih veza te iskazivanja empatije prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Njegova poruka mira, oprosta i zajedništva univerzalna je i nadilazi sve kulturne i vjerske granice.

POGLEDAJTE GALERIJU

