OVAKO NIKAD NIJE BILO

Ako se kojim slučajem nađete u Hrvatima nekoć obećanoj zemlji - izbjegavajte benzinske crpke!

Foto: Fotostand/Michael Gründel/imago stock&people/Profimedia

Prosječna cijena litre dizela na benzinskim crpkama u Njemačkoj popela se u četvrtak na rekordnih 2,32 eura, a na nekima i tri eura

2.4.2026.
22:05
Hina
Unatoč mjerama njemačke vlade za sprječavanje rasta cijena goriva neki derivati poput dizela dosegli su u četvrtak uoči uskršnjih praznika povijesno rekordne cijene.

Prosječna cijena litre dizela na benzinskim crpkama u Njemačkoj popela se u četvrtak na rekordnih 2,32 eura, a na nekima i tri eura, objavio  je Njemački automobilski klub (ADAC). I cijena supera je sa 2,19 eura također najviša dosad.

Time je premašen rekord iz ožujka 2022. kada su cijene skočile zbog rata u Ukrajini.

Pritisak na njemačku vladu

Rekordni skok cijena dogodio se samo jedan dan nakon stupanja na snagu mjera protiv nekontroliranog rasta cijena naftnih derivata. Od 1.travnja benzinske crpke samo jednom dnevno, i to u podne, smiju povisivati cijene.

ADAC je kritizirao rast cijena s obzirom da je je u prvoj polovici tjedna cijena sirove nafte pala. „Pokazala su se opravdanim strahovanja da će naftne kompanije sada kada smiju samo jednom dnevno podizati cijene to činiti drastično kako bi se osigurale", priopćio je ADAC.

Najnoviji porast cijena povećao je pritisak na njemačku vladu koja je izložena kritikama zbog slabog odgovora na naftni šok.

Trenutno se raspravlja o mogućnosti uvođenja dodatnih poreznih olakšica za putovanje na posao automobilom kao i sniženje poreza na energente, kao što je to slučaj s nekim drugim EU zemljama.

Poljska za sada samo 'promatra'

Poljska je prije nekoliko dana najavila da će „promatrati“ i bude li potrebno reagirati na pojavi na benzinskim crpkama u pograničnom području s Njemačkom gdje je proteklih dana dolazilo zbog nestašica zbog masovnog dolaska njemačkih vozača u Poljsku gdje je gorivo znatno povoljnije.

Njemački ministar financija i vicekancelar Lars Klngbeil (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) poslao je u četvrtak pismo u nekoliko ministarstva tražeći hitne mjere za sprječavanje rasta cijena energenata i inflacije.

POGLEDAJTE VIDEO Stručnjak otkrio koliko bi moglo koštati gorivo od utorka. Građani očajni: 'Ljut sam na Trumpa'

NjemačkaCijena GorivaBenzinske Postaje
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
