Što točno piše u objavi koju je Donald Trump objavio u 00.32h?

Predsjednik SAD-a Donald Trump točno u 18 sati i 32 minute objavio je (u 00.32 po hrvatskom vremenu) poruku na svojoj mreži Truth Social koju je iščekivao cijeli svijet.

Pristao je 'obustaviti bombardiranje i napade na Iran na razdoblje od dva tjedna', ali pod uvjetom da Teheran pristane na potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Podsjetimo, Trump je ranije Iranu dao rok do 20 sati u utorak po washingtonskom vremenu, odnosno 2 sata ujutro po srednjoeuropskom, da ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključan za globalnu opskrbu naftom. U protivnom je zaprijetio uništenjem "čitave jedne civilizacije".

Što piše u objavi?

"Na temelju razgovora s premijerom Shehbazom Sharifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su zatražili da zaustavim razornu silu koja se večeras šalje u Iran, i pod uvjetom da Islamska Republika Iran pristane na POTPUNO, NEPOSREDNO i SIGURNO OTVARANJE Hormuškog tjesnaca, pristajem obustaviti bombardiranje i napad na Iran na razdoblje od dva tjedna. Ovo će biti dvostrani PREKID VATRE! Razlog tome je što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve te smo jako daleko od konačnog sporazuma o dugoročnom MIRU s Iranom i MIRU na Bliskom istoku. Primili smo prijedlog od 10 točaka od Irana i vjerujemo da je to izvediva osnova za pregovore. Gotovo sve različite točke prošlih sporova dogovorene su između Sjedinjenih Država i Irana, ali razdoblje od dva tjedna omogućit će da se Sporazum finalizira i dovrši. U ime Sjedinjenih Američkih Država, kao predsjednika, a također i predstavnika zemalja Bliskog istoka, čast mi je što je ovaj dugoročni problem riješen. Hvala vam na pozornosti", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.

Foto: Screenshot Truth Social

