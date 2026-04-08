FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIJE ROKA /

Što točno piše u objavi koju je Donald Trump objavio u 00.32h?

Što točno piše u objavi koju je Donald Trump objavio u 00.32h?
×
Foto: RTL Danas

'Primili smo prijedlog od 10 točaka od Irana i vjerujemo da je to izvediva osnova za pregovore', poručio je

8.4.2026.
5:48
danas.hr
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

Predsjednik SAD-a Donald Trump točno u 18 sati i 32 minute objavio je (u 00.32 po hrvatskom vremenu) poruku na svojoj mreži Truth Social koju je iščekivao cijeli svijet.

Pristao je 'obustaviti bombardiranje i napade na Iran na razdoblje od dva tjedna', ali pod uvjetom da Teheran pristane na potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Podsjetimo, Trump je ranije Iranu dao rok do 20 sati u utorak po washingtonskom vremenu, odnosno 2 sata ujutro po srednjoeuropskom, da ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključan za globalnu opskrbu naftom. U protivnom je zaprijetio uništenjem "čitave jedne civilizacije".

Što piše u objavi?

"Na temelju razgovora s premijerom Shehbazom Sharifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su zatražili da zaustavim razornu silu koja se večeras šalje u Iran, i pod uvjetom da Islamska Republika Iran pristane na POTPUNO, NEPOSREDNO i SIGURNO OTVARANJE Hormuškog tjesnaca, pristajem obustaviti bombardiranje i napad na Iran na razdoblje od dva tjedna. Ovo će biti dvostrani PREKID VATRE! Razlog tome je što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve te smo jako daleko od konačnog sporazuma o dugoročnom MIRU s Iranom i MIRU na Bliskom istoku. Primili smo prijedlog od 10 točaka od Irana i vjerujemo da je to izvediva osnova za pregovore. Gotovo sve različite točke prošlih sporova dogovorene su između Sjedinjenih Država i Irana, ali razdoblje od dva tjedna omogućit će da se Sporazum finalizira i dovrši. U ime Sjedinjenih Američkih Država, kao predsjednika, a također i predstavnika zemalja Bliskog istoka, čast mi je što je ovaj dugoročni problem riješen. Hvala vam na pozornosti", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.

Foto: Screenshot Truth Social

Reakcije su odmah krenule pristizati, a što se sve događalo u noći - čitajte OVDJE

POGLEDAJTE VIDEO: Zastrašujuća retorika i prijetnja: Ovo je jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti svijeta

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
